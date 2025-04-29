影／彰化男在台中北屯拿刀追 救護車直駛派出所求助

台中市北屯區一名年約41歲的男子情緒失控，消防局獲報派遣救護車到場，但救護車到場時，發現男子持水果刀朝救護車前進，救護人員未下車，但男子騎機車持刀追趕，還拍打救護車，救護車開到東山派出所求助，警員到場後，救護車再將男子送醫，全案將依恐嚇等罪查處。

台中市消防局在今天凌晨3時許獲報，北屯區有民眾情緒失控，需要強制送醫，不過救護車到場時，年約41歲的拿刀揮舞，還欲朝救護車揮砍，救護人員未下車，駛離現場，未料男子騎機車追上，趁救護車停紅綠燈時，還拍打救護車，幸未造成車損，救護車趕緊開到第五警分局東山所請求協助。

東山所警員前往案發現場，控制男子情緒後，再通知東山消防分隊到場，男子在警消戒護下，強制就醫，送往台中慈濟醫院治療。

第五警分局表示，此案發生在今天凌晨3時許，當時是消防局接獲民眾通報，協助情緒不穩的男子送醫，但救護車到場時，男子疑因服用藥物、加上工作不順，有持刀、拍打救護車行為，經派出所警員協助下，勸說男子放下水果刀後，將他強制送醫，全案將依恐嚇、違反醫療法等罪嫌方向偵辦。