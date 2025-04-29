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防堵剴剴案再現 新北藍綠議員喊居家保母要先身心評估

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，台北地院國民法官法庭日前展開審理，舉國關注。新北市議員李倩萍、戴湘儀也不約而同建議社會局，加強居家保母監視器裝設、保母健檢納入身心評估等。新北社會局長李美珍表示，保母健檢納身心評估部分，會向中央反映入法。

李倩萍說，剴剴案現正開庭審理，居家托育也引起家長討論，新北市去年實施「補助本市居家托育人員設置監視錄影設備實施計畫」，提供每位居家托育人員1萬元補助裝設監視系統，但申請情況有待加強，建議市府到府免費申裝，也由申裝廠商負責維護，減輕居家托育人員心理壓力，提升申請意願。

此外，李倩萍議員認為，申請居家保母也需要檢核身心是否正常，比如一年提出一次證明，畢竟情緒極度不穩定下，照顧孩子是不適任的，市府應該研議對居家托育人員情緒管理及反社會行為，做出定期檢核和評估，以降低虐童案發生的機率。

戴湘儀則提出3點建議，包括建立突擊訪視與拒訪強制力機制、保母記點機制及保母健檢納入身心評估及職業期間心理支撐。戴說，新北市類似剴剴啟動居家托育人員，照顧家外安置兒童為7人，針對個案建議市府在定期訪視外增加突擊訪視機制，且訪視員到場遭拒時，如何強制介入等。

戴湘儀指出，近期有社福團體將托育專法送到行政院，並將保母記點機制入法，但立法過程曠日廢時，希望新北可以擬定一套保母記點審核機制，讓保母狀況受到市府監督與管控。此外，建議保母執業期間納入身心評估，過去礙於勞工人權考量未納入，但兒少處於生命安全危險，有必要適度限制工作權，建議社會局建立保母身心評估、執業期間心理支持系統，由於我國一般心理諮商費用並不低，希望市府可以考慮提供免費心理諮商給保母們。

新北社會局長李美珍說，法令已明令不能居家托育人員不能拒訪，且社工訪視也不是約訪，而是直接進到家戶；同時托育管理登記辦法有明令，輔導檢查結果有疏失會要求限期改善，並通報到社會局，解除準公共化身分，甚至嚴重廢止證照。

另外，李表示，居家托育裝設監視設備目前尚未立法，因此沒有強制性，新北是支持入法，並以鼓勵方式執行，中央也開辦多場公聽會正展開立法。至於保母健檢納身心評估，李說會將意見向中央反映。

新北市議員李倩萍針對剴剴案提出加強居家保母監視器裝設、保母健檢納入身心評估。圖／擷取自新北議會
新北市議員李倩萍針對剴剴案提出加強居家保母監視器裝設、保母健檢納入身心評估。圖／擷取自新北議會
新北市議員戴湘儀針對剴剴案提出三點建議。記者劉懿萱／攝影
新北市議員戴湘儀針對剴剴案提出三點建議。記者劉懿萱／攝影

保母 托育

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