新竹西濱驚見太空艙腳踏車 網友熱議警方：可開罰

有網友在西濱快速道路新竹段目擊一輛外型特殊、封閉式車殼的「全覆式自行車」（Velomobile）行駛在腳踏車專用道上，引起網友熱議。但警方提醒，由於此類車體低矮、容易落入車輛駕駛視線死角，且該車也不適用自行車標準，不得任意於道路行駛。

有網友在臉書「竹北人有事嗎」貼出照片，畫面只見一名男子騎乘要價不斐、造型獨特，類似潛水艇及太空艙的全覆式自行車，不少網友都表示曾在西濱看過這台車，有人形容車輛外型「像潛水艇」、「像流動廁所」，也有人提出安全疑慮：「能上路嗎？」、「我覺得開這個很危險」、「遇到大卡車要小心，一不小心就爆漿了」。

針對此類車輛的合法性問題，新竹市警察局表示，近期有民眾以特殊外型、封閉式車殼的「全覆式自行車」（Velomobile）於道路上行駛，按經濟部標準檢驗局國家標準規定，該車不適用自行車標準，不得任意於道路行駛。

新竹市警察局指出，該類車輛如未依道路交通管理處罰條例第69條第2項規定向地方政府辦理登記，領取證照即行駛道路者，可處所有人300元罰鍰，並禁止其通行。

此外，由於此類車體低矮、外觀特殊，容易落入其他車輛駕駛視線死角，且缺乏標準防護結構，遇有緊急狀況時反應及避險空間有限，增加交通事故發生及傷害風險。呼籲車友應注意務必選擇合法的自行車，並行駛自行車專用道，避免意外風險。