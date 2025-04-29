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在國道車禍身亡建國科大越籍生 來台多年有接單能力
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車停靠國道1號彰化路段南下外側車道時，遭後方駛來聯結車追撞，小貨車翻覆內側車道，送醫不治。校方表示，阮生來台多年，有自行接單能力，還自購小貨車代步，常高雄、彰化兩邊跑。
國道公路警察第三大隊調查，阮男今天清晨4時4分許，駕駛小貨車在南向197.7公里路段，不明原因停在外側車道，遭由29歲楊男駕駛的聯結車撞擊，造成小貨車翻覆在內側車道，阮男受傷後，送至彰化秀傳醫院急救急救無效死亡。聯結車楊姓駕駛酒測值為零，阮男待測，有關肇事經過及肇因研判，由警方調查釐清中。
建國科大表示，阮姓越南籍學生，曾來台工作3年，在高雄機車行工作，後來回到越南後，再回到台灣，目前就讀建國科技大學「新南向產學合作國際專班」機械系2年級，他不僅有工作證還有駕照，由於累積工作經驗，有自行接單能力，還自購小貨車代步，常高雄、彰化兩邊跑。
學校老師說，阮姓越籍生就讀的班級有19名學生，依規定可以透過學校媒合到工廠工作，而他為了謀求更好發展，是真的想讀書，昨天及今天都有排課，但同學發現他沒來上課，才知道他車禍身亡，紛紛趕到彰化市殯儀館關心，大家都很難過。
阮姓越籍生的同學表示，他是家中獨子，十分孝順，與大家相處良好， 至於他為什麼一大早就開著小貨車出門，就不得而知了。
建國科大國際合作處副國際長吳翠華表示，學校在事發後的第一時間積極處理，也與他的越南家人取得聯繫，家人聽聞噩耗，非常哀痛，一時無法接受，校方會協助處理後事。
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