快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

聽新聞
0:00 / 0:00

在國道車禍身亡建國科大越籍生 來台多年有接單能力

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車停靠國道1號彰化路段南下外側車道時，遭後方駛來聯結車追撞，小貨車翻覆內側車道，送醫不治。校方表示，阮生來台多年，有自行接單能力，還自購小貨車代步，常高雄、彰化兩邊跑。

國道公路警察第三大隊調查，阮男今天清晨4時4分許，駕駛小貨車在南向197.7公里路段，不明原因停在外側車道，遭由29歲楊男駕駛的聯結車撞擊，造成小貨車翻覆在內側車道，阮男受傷後，送至彰化秀傳醫院急救急救無效死亡。聯結車楊姓駕駛酒測值為零，阮男待測，有關肇事經過及肇因研判，由警方調查釐清中。

建國科大表示，阮姓越南籍學生，曾來台工作3年，在高雄機車行工作，後來回到越南後，再回到台灣，目前就讀建國科技大學「新南向產學合作國際專班」機械系2年級，他不僅有工作證還有駕照，由於累積工作經驗，有自行接單能力，還自購小貨車代步，常高雄、彰化兩邊跑。

學校老師說，阮姓越籍生就讀的班級有19名學生，依規定可以透過學校媒合到工廠工作，而他為了謀求更好發展，是真的想讀書，昨天及今天都有排課，但同學發現他沒來上課，才知道他車禍身亡，紛紛趕到彰化市殯儀館關心，大家都很難過。

阮姓越籍生的同學表示，他是家中獨子，十分孝順，與大家相處良好， 至於他為什麼一大早就開著小貨車出門，就不得而知了。

建國科大國際合作處副國際長吳翠華表示，學校在事發後的第一時間積極處理，也與他的越南家人取得聯繫，家人聽聞噩耗，非常哀痛，一時無法接受，校方會協助處理後事。

彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供

彰化 車道

延伸閱讀

駕小貨車在國1彰化路段車禍 建國科大越籍生傷重不治

國1彰化交流道清晨發生碰撞車禍 小貨車翻覆駕駛命危

遭2家長告性騷擾國中生 彰化鄉代「無騷擾意圖」：抱歉造成不適

彰化福興民宅遭竊 金飾洋酒現金共損失約50萬

相關新聞

影／彰化男在台中北屯拿刀追 救護車直駛派出所求助

台中市北屯區一名年約41歲的男子情緒失控，消防局獲報派遣救護車到場，但救護車到場時，發現男子持水果刀朝救護車前進，救護人...

新竹西濱驚見太空艙腳踏車 網友熱議警方：可開罰

有網友在西濱快速道路新竹段目擊一輛外型特殊、封閉式車殼的「全覆式自行車」（Velomobile）行駛在腳踏車專用道上，引...

在國道車禍身亡建國科大越籍生 來台多年有接單能力

彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車停靠國道1號彰化路段南下外側車道時，遭後方駛來聯結車...

駕小貨車在國1彰化路段車禍 建國科大越籍生傷重不治

彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化交流道附近南下路段時，疑與聯結車發生...

高雄女子墜樓穿破鄰宅待售屋 送醫急救中

高雄市苓雅區今天近午時分發生墜樓事故，1名女子墜落鄰居待售房屋，穿破屋頂，民眾發現有人墜樓趕緊報警，將女子送醫，女子生命...

彰化男住台中友家突崩潰 拿刀要追救護車警強制送醫

台中市消防局在今天凌晨獲報，北屯區有男子情緒不穩，救護車到場時，男子一度拿刀要追救護車，騎機車拍打救護車，救護車開往第五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。