她心情不好伸手怒推 34台機車「骨牌式」倒一片
桃園市中壢區福州二街一帶今(29)日凌晨3時許，有一整排的機車如同骨牌般傾倒，原來是一名44歲林姓女子疑似與男友吵架，心情不好便將整排約34台機車推倒，中壢警分局獲報立即到場制止，並依毀損罪嫌將林女送辦。
中福派出所表示，林女疑因與男友吵架後心情不佳，便推倒路旁約34輛機車致使機車受損，警方到場後依毀損罪嫌逮捕，訊後移送桃園地檢署偵辦。並陸續通知受害車主製作筆錄。警方呼籲，民眾抒發情緒應尋求適當管道，切勿以破壞公共財產或他人財物的方式為之，如損害他人權益，將面臨刑事責任。
有受害車主在Threads發文提到，自己的機車車殼都是刮痕，朋友的後照鏡更是直接碎裂，讓她無奈直呼「不賠是要自認倒霉嗎」。
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本文章來自《桃園電子報》。原文：她心情不好伸手怒推 34台機車「骨牌式」倒一片
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