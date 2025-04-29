為緩解收容人思親之情，並藉由家庭支持力量促使其悔悟向善、重拾人生方向，八德外役監獄特於4月27日母親節前夕舉辦「收容人面對面懇親活動」，讓收容人得以與親人團聚，享受難得的親情時光，進一步促進家庭關係、強化情感連結，也為收容人出監後的復歸之路奠定穩固基礎。

八德外役監舉辦「收容人面對面懇親活動」。圖：八德外役監提供

八德外役監提到，活動當日，懇親會場洋溢溫馨與期待的氛圍。參加的收容人臉上洋溢思念之情，當親人踏入會場、目光交會的那一刻，瞬間瀰漫著難以言喻的喜悅與感動。活動期間，收容人與家屬彼此寒暄問候、互道關懷，更不乏擁抱與淚水，充分展現家人間深厚的情感連結。透過懇親活動，讓彼此久違的牽掛與惦念得以釋放，無形中更拉近了彼此的距離。

20位收容人與39位家屬在溫馨舒適的環境中共度佳節。圖：八德外役監提供

八德外役監表示，此次活動也結合反詐騙宣導，活動現場張貼防詐圖文海報，提醒家屬及收容人注意常見詐騙手法，並播放反詐騙影片，提升參與者的識詐、防詐能力。此外，政風人員也藉此機會向民眾宣導消費爭議處理方式與權益維護管道，強化其消費權益保障能力，而現場同步進行廉政問卷調查，瞭解參與者對廉政議題的認知與建議，作為日後政策與宣導策略的重要依據。此次活動以親情為核心，不僅增進家庭情感連結，也為參與者提升實用的法治知識及防詐意識。

八德外役監提及，財團法人臺灣更生保護會桃園分會主任吳書嫺亦親臨會場，除發放相關宣導資料、關懷收容人外，並與多位家屬親切互動，說明更保會在收容人復歸過程中所提供的各項協助與服務，強調社會資源的支持對於收容人順利重返家庭、融入社會具有正面影響。

八德外役監表示，此次活動期間，該監也貼心準備了餐點與飲料，讓參與活動的20位收容人與39位家屬能在溫馨舒適的環境中共度佳節，表達對母親的感謝與祝福，活動在滿滿的感動與依依惜別中圓滿落幕。

八德外役監典獄長黃鴻禧強調，雖然外役監制度每月均安排返家探視，但母親節作為親情與感恩的節日，透過面對面不受阻隔的懇親活動，不僅讓收容人能在特殊節日與摯愛親人相擁相見，更進一步強化其對家庭角色的認同與責任感。活動中來自親情的撫慰與理解，有助於重建收容人與家庭、社會之間的信任與歸屬，進而啟發其內在悔改力量，為未來順利重返家庭與社會、開啟嶄新人生篇章注入希望與動力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德外役監舉辦母親節懇親活動 緩解收容人思親之情