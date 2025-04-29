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浪貓被狗追躲進引擎室 平警出動貓叫聲、千斤頂救援

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市一名古姓男子昨(28)日下午駕車行經平鎮區新光路四段時，目睹有3、4隻狗在追逐一隻小貓，古男見狀，立刻下車驅趕惡犬，小貓卻在驚慌之下鑽進車輛引擎室藏匿，不論古男如何引誘，小貓始終不肯出來，恰巧此時平鎮警分局員警巡邏經過，主動上前協助，經過一番努力，終於順利將受困的小貓救出。

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小貓在驚慌之下鑽進車輛引擎室藏匿。圖：讀者提供

平鎮派出所副所長丁彥方表示，昨日下午巡邏員警行經平鎮區新光路四段時，發現一群人圍繞著一部自小客車，於是停下車輛上前查看。古男向警方表示，車子引擎室裡躲著一隻小貓，但無論怎麼引誘，小貓都不願出來，擔心貿然發動引擎，恐會對小貓造成傷害。巡佐劉明有及警員鄺鏡達見狀，隨即協助車主展開救援行動，員警先確認小貓躲藏的位置，並利用手機播放小貓叫聲的影片，試圖引導小貓自行脫困，然而受到驚嚇的小貓卻越躲越深，讓在場眾人相當著急。

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而受到驚嚇的小貓越躲越深，讓在場眾人相當著急。圖：讀者提供

丁彥方進一步提到，最終，員警借來千斤頂，小心地將車輛撐高，並卸下右前輪，再以毛巾封住小貓可能逃竄的空間，耐心地將牠引導至輪框處。經過一番細心努力，終於成功將小貓從狹窄的引擎室中救出，小貓獲救時，全身沾滿油污，所幸並無明顯外傷，看到牠平安無恙，現場眾人終於露出欣慰的笑容。

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小貓獲救時並無明顯外傷。圖：讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：浪貓被狗追躲進引擎室 平警出動貓叫聲、千斤頂救援

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