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高雄燕巢出現「蜘蛛人竊賊」 爬遮雨棚被住戶當場目擊
高雄市燕巢區昨天清晨有民眾在自家目擊有不明男子竟然出現在2樓窗外打算行竊，被發現後趕忙爬鐵架逃離，躲入住宅後方的玉米田當中，因男子的容貌被住戶拍了下來，警方一看便認出是轄區的黃姓男子，昨天下午迅速將人逮捕移送。
岡山警分局指出，這名竊嫌黃姓男子（50歲）昨清晨7時許，被民眾發現出現在燕巢區海城北街一帶防火巷意圖行竊，因竊嫌於行竊過程中遭當場發現，遂攀爬現場鐵架逃離，並快速遁入後方玉米田內。
由於民眾將黃男的容貌都拍了下來，還目睹黃男在民宅雨遮及遮雨棚鐵架上「飛簷走壁」，民眾將影片畫面提供員警查看後，迅速掌握是轄區內的黃姓男子涉有重嫌，昨天下午已將他查緝到案，依涉竊盜未遂罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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