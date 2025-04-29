影／北捷江子翠站2醉漢互罵叫囂 當場遭警管束誇張起因曝

新北市71歲初男與52歲陳男昨天至北市與友人聚餐，酒足飯飽後一起搭乘捷運板南線要回板橋。但雙方疑因酒後情緒失控發生口角爭執，一路從車內吵到下江子翠站捷運站。海山警獲報趕抵，將雙方帶回警局管束，2人酒醒後不願提告自行離去。

據了解，71歲初男與52歲陳女昨天晚間在北市西門町與友人聚餐，席間杯觥交錯十分盡興。晚間近10時許聚餐結束後初男與陳男一起搭乘捷運要回板橋，不料雙方因酒後情緒失控，竟在車廂內發生口角互相怒嗆，列車抵達江子翠捷運站後2人下車仍持續爭吵叫囂，一旁乘客見狀趕緊報警。

海山警方獲報趕抵月台時，2人還持續互嗆，但因酒意上湧說話含糊不清根本聽不清內容，警方立即上前制止，但2人情緒仍十分激動，警方立即將2人帶回警局保護管束，直到雙方酒醒後才自行離去。警方後續也將檢視捷運車廂內影像，確認雙方有無肢體衝突再依法偵辦。

警方呼籲，民眾應評估自身體力及精神狀況適量飲酒，以確保自身安全；搭乘捷運如遇到爭執或危險，務必冷靜面對，可按車廂門邊紅色緊急按鈕，請站務人員協助處理或撥打110，警方將立即到場協助。