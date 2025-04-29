喵星人躲惡犬鑽引擎室不出 桃警想出這招救貓脫困

桃園市古姓男子昨天下午開車，行經平鎮區新光路四段，目睹3、4隻流浪狗追逐一隻小貓，古男下車趕走狗，未料小貓咪驚慌竟鑽進他的轎車引擎室內，死活不出，古男求助巡邏員警「救貓」，沒辦法下，卸下前輪，成功在狹窄引擎室將小貓咪救出，令圍觀著急民眾歡呼。

平鎮派出所副所長丁彥方今天上午說，該所員警劉明有、鄺鏡達見駕駛巡邏車執勤，行經平鎮區新光路四段，發現一群人圍繞一輛轎車談論，兩人停車查看，古男求助，指稱小貓躲進車子引擎室不出，擔心發動引擎，會傷害小貓安全。

古男說明經過，他開車行經新光路四段，看見3、4隻流浪狗追趕小貓，他見狀停車，下車趕走流浪狗，不料小貓驚嚇竟躲進車子的引擎室內不出。一旁居住的婦人誤為是自家飼養的小貓，趕緊跑出查看協助，圍觀民眾幫忙引誘小貓無效。

古男只好求助劉明有、鄺鏡達兩人救援，兩員警先是用手機播放貓咪叫聲影片，引導小貓脫困，小貓卻驚嚇越躲越裡面，令在場民眾一陣著急，兩員警最後想出利用千斤頂拆卸前輪撐高，再用毛巾封住貓咪逃竄空間，終於徒手救出小貓咪，引起圍觀民眾歡呼。