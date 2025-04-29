桃園女與男友吵架推倒整排機車 車主喊不賠自認倒霉嗎？

44歲的林姓女子疑因與男友吵架後心情不佳，便推倒桃園市中壢區福州二街上34輛機車，警方獲報到場依毀損罪嫌逮捕林女，警詢後移送桃園地檢署偵辦。刻正陸續通知受害車主前來製作筆錄。

中壢警分局中福派出所今凌晨3時許獲報，在福州二街一帶有民眾正在毀損機車，立即派員到場，經了解為林女疑因與男友吵架後心情不佳，遂推倒路旁約34輛機車致使機車受損。

有民眾於網路社群，中壢凌晨整條街估計30幾台機車被人惡意推倒，稍早打給警方報案，警察表示，已抓到人前科累累，搞不好賠不起，自行拍照後續等待聯絡，他的車殼滿滿刮傷，朋友後照鏡還碎光，不賠是要自認倒霉嗎？

今凌晨警方到場後依毀損罪嫌逮捕，警詢後移送桃園地檢署偵辦。刻正陸續通知受害車主前來製作筆錄。