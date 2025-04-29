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八德BMW猴深夜炸街擾民 桃園環警24小時內火速逮人

桃園電子報／ 桃園電子報

臉書社團「記憶八德」有民眾發文抱怨1台白色BMW噪音車常於八德區介壽路呼嘯而過，民眾紛紛留言該噪音車已嚴重影響生活品質，特別是深夜擾人清夢令人不堪其擾。桃園市環保局在22日夜間接獲民眾陳情，靜桃專案小組成員立即於相關點位佈設AI聲音照相設備，依據民眾陳情與噪音數據分析並掌握該車出沒地段與時間，在環保局與警察局通力合作下，23日環警在八德區大興路附近查獲該車，除了移送監理站進行車體變更審查外，後續將依噪音管制法進行裁罰，最高可處3600元罰鍰，並通知限期改善，屆期未改善者將按次處罰直至符合機動車輛噪音管制標準為止。

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白色BMW噪音車嚴重影響當地人的生活品質。圖：環保局提供

環保局長顏己喨指出，該案在接獲陳情後24小時內即查到違規的民眾，展現市府跨局處取締噪音車決不寬貸的執法決心。市府近日來不斷精進技術執法層面來提升查緝效率，並針對夜間加強熱門路段的噪音防制，嚴格執行取締查緝違規案件，以維護民眾安寧。此次能在短時間透過跨機關合作揪出噪音公敵並遏止違規行為，不僅維護環境安寧，更希望能對年輕族群產生警惕效果，減少違規改裝的歪風。也呼籲駕駛人勿任意改裝車輛或拆裝消音器，以免觸法受罰。

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民眾發文抱怨1台白色BMW噪音車常於八德區介壽路呼嘯而過。圖：環保局提供

環保局提醒，車主任意改裝車輛或高速行駛製造噪音擾寧，除了違反噪音管制法，道路交通管理處罰條例亦有明訂罰則，拆除消音器或以其他方式造成噪音情形者，最高可處2萬4000元罰鍰，情節重大者將被吊銷駕照，籲請民眾切勿以身試法。

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桃園環警在24小時內查獲被檢舉的噪音車。圖：環保局提供

環保局表示，改裝噪音車嚴重影響民眾作息，桃園市大量布設「改良式移動聲音照相」於主要道路與住宅區，不僅可依陳情熱點作機動性部署，更可長期監控特定熱點區域，自動蒐集噪音數據，結合陳情數據掌握噪音發生的時間與地點，大幅提高追蹤噪音車輛的成功率。桃園市環保局將持續與警察局聯合執法行動，維護居民生活品質。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德BMW猴深夜炸街擾民 桃園環警24小時內火速逮人

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