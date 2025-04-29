高雄男求女友復合 見網路打卡找到人竟激動動手

高雄洪姓男子因女友提出分手，今天清晨他發現女友在某KTV店打卡，去找女友求復合，不料情緒激動，推到女友，旁人報警，洪男因此被警方查辦違反社會秩序維護法。

今天上午7時許，高雄市警新興分局五福二路派出所據報，在新興區五福一路某KTV外有男女起爭執，員警立即趕赴現場處理。

據了解，張姓女子（34歲）與朋友相約到KTV唱歌，前男友洪姓男子（31歲）發現她在網路社群打卡，便找去KTV店，打電話叫張女到門口。張女下樓，得知洪男要求復合，她不願意，轉身要離去，洪男情緒激動，動手推倒張女，旁人見狀立即報警。