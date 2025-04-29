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孫子已上大學 台中失智婦徒步6公里 帶著獎狀到高中找人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區1名年70多歲婦人，22日上午帶著一堆獎狀佇立在一所高中校門前說要找孫子。校方問明情況，發現她的孫子早已畢業，可能有失智情形，於是報案請警方處理。警方後來連繫到她的家屬，才發現她竟步行了6公里，孫子也已上大學，所幸並未迷路，後來由警車將她護送返家。

據了解，婦人的孫子可能因學業關係，久未返家與阿嬤相處，婦人愛孫心切才會拿著孫子的高中時期獲獎的獎狀，徒步到學校想找孫子。

太平分局宏龍派出所警員何威廷說，他接獲校方人員報案，說「校門口有位婦人，疑似迷路且疑有失智現象，請求警方協助」於是立即前往了解。婦人當時拿著手上的獎狀，向員警及校方人員說自己很久沒有看到孫子了，不知道他過得好不好，並頻向在場人員誇讚孫子的乖巧。

他先安撫婦人情緒並幫忙查詢，校方也熱心協助，最後終於聯繫到婦人之媳婦，家屬也非常驚訝婦人徒步從樹孝路住處走到離家約6公里外的學校。

媳婦說，婆婆從小就很疼孫子，但是小孩已經數年前上大學了，應該是上大學後就比較少與老人家相處，才因思念之情而想找人，非常感謝警方熱心協助，以後會多加注意其生活起居。

太平分局警分局長沈能成表示，家中如有失智或高齡之長者，應隨時關心留意動向，避免讓其獨自出門。若有外出之需求，可在身上配戴易辨識身分的配件或於衣物繡上相關聯繫資料，若不慎走失或有突發狀況時，可使警方及時與家屬聯繫。

警方協助將婦人送回家。圖／民眾提供
警方協助將婦人送回家。圖／民眾提供
台中市太平區1名年70多歲婦人，22日上午帶著一堆獎狀，站在一所高中校門前說要找孫子。圖／民眾提供
台中市太平區1名年70多歲婦人，22日上午帶著一堆獎狀，站在一所高中校門前說要找孫子。圖／民眾提供

失智 婆婆 媳婦

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