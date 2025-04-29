這分局一天內攔阻匯款聯合國軍官女子 逮捕取款外籍車手

王姓女子昨天前往銀行要匯款5萬元給自稱是聯合國維安部隊軍官的網友，行員研判有異報警，同一天傅姓男子則是被詐騙集團要求交付100萬元時，懷疑有異報警；轄區台南市警第六分局分別將王女攔下，及與傅合作逮捕車手，既阻止民眾被騙也逮捕嫌犯。

王姓女子與自稱聯合國維安部隊軍官的網友聯繫多日，對方表示想要請假至台灣與王女相見，但需要王女代墊請假費用5萬元；王女配合前往銀行欲臨櫃匯款時，行員認為有異報警，轄區第六警分局金華所員警到場。

員警聽王女說明後，告知這是典型愛情交友詐騙手法，並舉相關案例以及雙方認識、談話過程，均與王女遇到所謂聯合國軍官情況大致相符，王女才知道與她周旋多日的網友是詐騙集團，取消匯款念頭。

同一天，傅姓男子自今年1月起，收到自稱銀行行員的簡訊，加入簡訊提供的LINE社群，經對方指示下載投資APP後，陸續遭詐騙集團騙取80萬元；詐騙集團食髓知味，昨天要求他再面交100萬元，傅才覺得情況有異，報警詢問。

昨天上午10時許，第六警分局大林派出所員警與傅合作，在傅現身佯裝要交款時，1名以觀光名義來台的馬來西亞籍取款車手現身，此時埋伏員警將車手包圍逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。