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影／台中阿伯騎新潮電動行李廂 北屯趴趴走...警：違規

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

行李箱業者開發「可騎乘」的電動行李箱，近年蔚為風潮，不過桃園機場限制旅客在機場騎乘電動行李箱，台中市北屯區有市民拍到，有一名阿伯騎乘電動行李箱，行駛在崇德路二段附近，第五警分局表示，未接獲報案，不過電動行李箱非納管可行駛道路的動力載具，依法可罰1200元至3600元。

第五警分局表示，該案未接獲檢舉、報案，不過業者推出的可騎乘式的電動行李箱，非屬納管的動力載具，違規行駛道路，可依道路交通管理處罰條例第32-1條規定，處行為人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

第五警分局指出，將持續加強宣導及取締，請民眾特別留意勿違規。

針對業者推出的可騎乘式電動行李箱，桃園國際機場近日也發布公告提醒，為維護旅客通行安全與秩序，禁止於航廈內騎乘電動車、自行車、電動行李箱、滑板車等載具，必須以正常牽引方式或直接置於行李推車上運送。

台中市一名男子被民眾拍到在北屯區騎乘電動行李箱。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子被民眾拍到在北屯區騎乘電動行李箱。記者陳宏睿／翻攝

桃園機場 行李箱 電動

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