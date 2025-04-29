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駕小貨車在國1彰化路段車禍 建國科大越籍生傷重不治

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化交流道附近南下路段時，疑與聯結車發生碰撞，小貨車翻覆內側車道，彰化縣消防局據報，將受困車內的阮男救出，但已無意識，送醫急救仍然不治。

建國科大指出，阮姓學生來台灣讀書已有一段時間，這輛肇事小貨車是他自己的，至於是否有其他兼職，校方還在了解中。

國道公路警察第三大隊調查，阮男今天清晨4時4分許，駕駛小貨車在南向197.7公里路段，不明原因停在外側車道，遭由29歲楊男駕駛的聯結車撞擊，造成小貨車翻覆在內側車道，阮男受傷後，送至彰化秀傳醫院急救急救無效死亡。聯結車楊姓駕駛酒測值為零，阮男待測，有關肇事經過及肇因研判，由警方調查釐清中。

彰化縣消防局是在今天清晨4時8分接獲報案，立即消防人員到達現場時，發現是輛小貨車翻覆在內側車道，阮男被壓前座，立即動用破壞器材，破壞車體後，才將受困的阮男救出，發現已無呼吸心跳，立即送醫搶救30分鐘後，仍然不治。

據了解，阮姓男子是建國科技大學機械科2年級越南籍學生，校方國際合作交流處接獲消息後，已緊急聯繫越南家人，並到到警局製作筆錄，阮男遺體已送到彰化市殯儀館，由校方派員協助處理善後。

國道公路警察第三大隊呼籲用路人，駕駛車輛行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，除顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，駕車時務必注意車前狀態，若有精神不濟打瞌睡或分心駕駛，請下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供
彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停在外側車道，遭後方駛來聯結車撞擊，翻在內側車道，被救出後，送醫不治。圖／消防局提供

國道 車道

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