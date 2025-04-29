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求復合遭拒行刑式槍殺前妻後自戕 新北男腦死今早不治
新北市板橋區文聖街前天（27日）發生槍擊命案，35歲謝姓男子疑因挽回前妻陳女遭拒雙方因而發生爭吵，謝男竟持槍轟殺陳女，導致陳女頭部中彈當場死亡，陳男隨後自戕昏迷被送醫搶救，但被醫院宣判腦死。今天上午8時45分謝男搶救無效死亡。
據了解，海山警方前天凌晨2時50分接獲陳女友人至派出所報案，表示陳女傳訊告知她可能會有危險。警方隨即趕抵文聖街陳女開設的畫室，並通知陳女妹妹前來開門，進屋後驚見陳女倒臥在2樓臥室床上，頭部中彈已明顯死亡。而行凶的35歲前夫謝男則是太陽穴槍傷貫穿昏迷，經送醫後被判定腦死。
警方調查發現謝男、陳女去年（2024年）7月結婚，但雙方因爭吵不斷今年（2025年）3月底離婚。但雙方仍同住在新北市板橋區文聖街承租的畫室樓上。謝男多次欲與前妻陳女復合皆遭拒，前天凌晨陳女傳訊給友人透露又與前夫發生激烈爭執，前夫還嗆要拿壞東西過來，擔心自己可能會有危險。友人得知後立即報警處理，但仍來不及阻止這起憾事。
謝男被送醫後持續昏迷，院方判定謝男已腦死，但謝男家屬不願放棄，仍由院方持續治療，但謝男最後仍於今天上午8時45分因傷重宣告死亡。
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