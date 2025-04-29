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所託非人？ 水電行老闆委託清運業者處理廢棄物吃上官司
保七總隊第五大隊接獲農業部林業育署新竹分署通報，桃園市觀音區白沙屯段保安林地內遭人棄置營建廢棄物及大批垃圾，隨即會同新竹分署及桃園市環保局人員展開調查，查獲詹姓、張姓男子涉案，依廢棄物清理法、森林法將兩人移送法辦。
第五大隊指出，專案小組人員針對現場的廢棄物來源追查分析，第五大隊調閱及比對周圍路口數日的錄影監視畫面，尋找疑似載運廢棄物的可疑車輛，終於發現深夜時段有相同車號載運廢木材、廢矽酸鈣板、廢塑膠、廢磚瓦及其他垃圾等廢棄物的貨車連續多日經過並棄置廢棄物，數量達5趟次，經比對後成功掌握犯嫌身分。
調查人員見時機成熟，今年2月間持台灣桃園地方法院搜索票，在車主住處查扣涉案貨車等證物。全案調查後，將涉嫌駕駛貨車濫倒的行為人詹姓男子、經營水電行並委託詹男清運廢棄物的張姓雇主都依違反廢棄物清理法、森林法罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
保七總隊呼籲，廢棄物應依環保法規合法處理及清除，非法清運廢棄物並任意棄置行為觸犯廢棄物清理法相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元以下罰金，且並要求違法者限期清除；另外，在國有林地範圍內傾倒廢棄物的行為，也違反森林法規定，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰。保七與林政、環保主管機關將持續加強取締，維護國土自然生態環境。
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