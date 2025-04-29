影／氣夫對5歲兒太寬容 台中妻拿水果刀反鎖房門驚動警消

台中市北屯區崇德路三段一棟社區大樓，昨晚9時許，傳出有住戶拿刀反鎖房間內，警消到場後破門，協助將女子送醫。經查，該對夫妻因管教5歲兒子衍生口角，妻子氣丈夫對兒子太寬容，因過去已有爭執，此次氣到拿水果刀反鎖房間內，丈夫才趕緊報案，幸未鬧出事故。

第五警分局四平所在昨晚9時許獲報，崇德路三段一棟社區大樓有夫妻吵架，年約39歲的妻子拿水果刀反鎖在房間內，因丈夫擔心發生意外報警。

警消到場後，在丈夫的同意下，由消防隊破門進入房間內，當時妻子沒有拿刀自殘自傷，但因情緒不穩，仍將妻子預防性送醫。

經了解，該對夫妻當時是因管教5歲兒子而起口角，妻子氣丈夫對兒子太寬容，應該要對兒子嚴格，過去已因管教問題起口角，此次再起口角，才會驚動警消。