台鐵「桃園-內壢」段今(29)日清晨6時41分許有民眾闖入軌道，遭2133次區間車撞擊，導致列車大誤點、平交道及周邊道路壅塞，當時正值上班尖峰時段，不少乘客、用路人受到影響。對此，桃園市政府表示，交通警察大隊於事發當下立即啟動交通快打小組，與交通局一同分流車潮，目前平交道事故已經排除，路口壅塞逐漸紓緩中。據悉，闖入鐵道的民眾是一名80歲老婦，遭列車撞擊後已當場身亡。

台鐵「桃園-內壢」段清晨發生死傷事故。圖：翻攝自內壢大小事

市府提到，今早台鐵「桃園-內壢」段因民眾闖入發生死傷事故，導致平交道及周邊道路壅塞。警察局交通大隊啟動交通快打小組，中壢分局會同轄內3派出所、出動重機隊支援指揮疏導；市府交通局同步啟動一般道路號誌及和平交道連動號誌調整機制，配合警察局協助分流車潮。

市府表示，上午8時30分許平交道事故排除，台鐵恢復通車。目前警察局仍派員在現場路口指揮疏導交通，交通控制中心針對周邊鄰近路段CMS發佈改道資訊措施，台1線目前暫時解除號誌連鎖，針對轉向綠燈時間適度調整增加，路口壅塞已逐漸紓緩中。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：台鐵「桃園-內壢」清晨死傷事故 列車誤點、周邊交通壅塞