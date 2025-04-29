快訊

NBA／勇士火箭季後賽G4衝突不斷！格林踢頭、扯衣沒被驅逐

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

台鐵「桃園-內壢」清晨死傷事故 列車誤點、周邊交通壅塞

桃園電子報／ 桃園電子報

台鐵桃園-內壢」段今(29)日清晨6時41分許有民眾闖入軌道，遭2133次區間車撞擊，導致列車大誤點、平交道及周邊道路壅塞，當時正值上班尖峰時段，不少乘客、用路人受到影響。對此，桃園市政府表示，交通警察大隊於事發當下立即啟動交通快打小組，與交通局一同分流車潮，目前平交道事故已經排除，路口壅塞逐漸紓緩中。據悉，闖入鐵道的民眾是一名80歲老婦，遭列車撞擊後已當場身亡。

g5wt45wqr
台鐵「桃園-內壢」段清晨發生死傷事故。圖：翻攝自內壢大小事

市府提到，今早台鐵「桃園-內壢」段因民眾闖入發生死傷事故，導致平交道及周邊道路壅塞。警察局交通大隊啟動交通快打小組，中壢分局會同轄內3派出所、出動重機隊支援指揮疏導；市府交通局同步啟動一般道路號誌及和平交道連動號誌調整機制，配合警察局協助分流車潮。

市府表示，上午8時30分許平交道事故排除，台鐵恢復通車。目前警察局仍派員在現場路口指揮疏導交通，交通控制中心針對周邊鄰近路段CMS發佈改道資訊措施，台1線目前暫時解除號誌連鎖，針對轉向綠燈時間適度調整增加，路口壅塞已逐漸紓緩中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

本文章來自《桃園電子報》。原文：台鐵「桃園-內壢」清晨死傷事故 列車誤點、周邊交通壅塞

延伸閱讀：

  1. 桃園璞園領航猿例行賽門票12/2中午開賣 2人氣韓援陪球迷慶聖誕
  2. 桃園捷運持續升級服務品質 盼為旅客優化搭乘體驗

台鐵 桃園

延伸閱讀

波台國會小組支持台灣參與國際 批中國大陸曲解聯合國決議

世壯運／5賽事預期影響交通 田徑跑上市民高架道路

花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

影／台鐵台南段平交道瓶頸 涵洞潭稅橋車禍淹死人有解

相關新聞

駕小貨車在國1彰化路段車禍 建國科大越籍生傷重不治

彰化私立建國科大機械系2年級越南籍26歲阮姓學生，今天清晨駕駛小貨車行經國道1號彰化交流道附近南下路段時，疑與聯結車發生...

求復合遭拒行刑式槍殺前妻後自戕 新北男腦死今早不治

新北市板橋區文聖街前天（27日）發生槍擊命案，35歲謝姓男子疑因挽回前妻陳女遭拒雙方因而發生爭吵，謝男竟持槍轟殺陳女，導...

台鐵2133列車內壢碰撞7旬婦人當場死亡 波及台一線鐵公路雙塞中

台鐵2133次基隆至嘉義列車今天上午6時39分許，行經桃園市內壢區遠東平交道時，當場撞擊一名誤闖平交道的79歲王姓婦人，...

高雄燕巢出現「蜘蛛人竊賊」 爬遮雨棚被住戶當場目擊

高雄市燕巢區昨天清晨有民眾在自家目擊有不明男子竟然出現在2樓窗外打算行竊，被發現後趕忙爬鐵架逃離，躲入住宅後方的玉米田當...

北捷江子翠站2醉漢互罵叫囂　當場遭警管束誇張起因曝

新北市71歲初男與52歲陳男昨天至北市與友人聚餐，酒足飯飽後一起搭乘捷運板南線要回板橋。但雙方疑因酒後情緒失控發生口角爭...

喵星人躲惡犬鑽引擎室不出 桃警想出這招救貓脫困

桃園市古姓男子昨天下午開車，行經平鎮區新光路四段，目睹3、4隻流浪狗追逐一隻小貓，古男下車趕走狗，未料小貓咪驚慌竟鑽進他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。