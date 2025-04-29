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台鐵2133列車內壢碰撞7旬婦人當場死亡 波及台一線鐵公路雙塞中
台鐵2133次基隆至嘉義列車今天上午6時39分許，行經桃園市內壢區遠東平交道時，當場撞擊一名誤闖平交道的79歲王姓婦人，列車雖緊急煞車仍來不及，婦人當場失去呼吸心跳死亡， 鐵路警察在7時40分通知殯葬業者到場協助後續事宜，在上午8時01分通知列車放行，8時8分列車駛離。
據了解，當時柵欄已放下，王女仍不慎行經平交道，造成碰撞，當場支離破碎，警方獲報到場緊急處理，詳細事故原因仍有待警方釐清。
不過事故造成一度火車單線通行，加上正逢上班時間，台1線上車流爆多。台鐵公司表示，事故發生後桃園=內壢間改以西正線單線雙向行車，8時9分鐵路警察通知2133次放行開車，8時19分東正線解除封鎖，桃園=內壢恢復雙線行車。
地方人士表示，這一段鐵路與台一線公路緊臨，路幅非常窄，火車一發生事故，除了單線通行外，連帶也波及省道交通，加上正逢上班時間，台1線車流多，鐵公路雙塞，迄今仍難疏解。
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