國1彰化交流道清晨發生碰撞車禍 小貨車翻覆駕駛命危
國道1號彰化市南下198公里出彰化交流道前，今天清晨發生聯結車疑與小貨車碰撞事故，小貨車翻覆內側車道，彰化縣消防局據報將受困的小貨車駕駛救出，但已無呼吸心跳，送往彰化秀傳醫院急救，車禍原因由國道警察第三大隊調查中。
彰化縣消防局今天清晨4時8分接獲報案，指彰化市國道1號南下198公里內側車道發生車禍，立即派遣消防車1輛、救護車1輛、消防人員5人前往救援，由東區分隊分隊長林聖偉指揮搶救。
消防人員到達現場時，發現是輛小貨車翻覆在內側車道，駕駛壓在方向盤與儀表板間，動用破壞器材，將受困的駕駛救出，發現無意識，無呼吸心跳，立即送往彰化秀傳醫院急救，傷者身分待查。
警方初步調查，這輛小貨車疑與一聯結車發生碰撞而翻車，但確切車禍原因，由國道警察第三大隊調查中。
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