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跨年舞台工人摔死 工殤日討真相

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市跨年舞台發生工人墜落奪命事件，勞團昨陪家屬前往台北市府前抗議。記者曾吉松／攝影
北市跨年舞台發生工人墜落奪命事件，勞團昨陪家屬前往台北市府前抗議。記者曾吉松／攝影
北市府去年跨年晚會舞台搭建過程，發生工人從18公尺高處墜落奪命意外，家屬昨在勞團陪同下赴市府大樓前抗議，質疑市府將責任全推包商，未主動介入。死者母親抱著遺照抗議，泣不成聲。市府回應，事故發生第一時間啟動關懷，後續也調查依法究責。

昨天428國際工殤日，工作傷害受害人協會等勞團開記者會，據勞團統計，台灣去年逾5萬4千件職災案，其中300多名勞工不幸在工作崗位逝世。

墜落身亡的勞工拉外‧阿利克胞兄高嘉澤說，拉外是他們家最小的孩子，懷抱著歌手夢，卻在他36歲音樂夢剛露曙光，因一場意外帶走生命，令家屬不滿是，市府每年舉辦的數十萬人跨年晚會，舞台竟會是在無完善安全防護設備及監督下進行？

家屬提出4點訴求，要求北市府與觀傳局、承包商出面說明真相，勿推卸責任；市府成立跨局處小組協調；勞動局與原民會應全面檢討原住民勞工的工作安全，制定原住民工安專案計畫，也希望能為拉外 ‧阿利克設立工殤紀念碑。

觀傳局說，事發當日市長蔣萬安即指示局處啟動關懷機制 ，要求活動承商做好聯繫、協處、慰問等；除贈慰問金15萬元，施工雇主亦提供喪葬等緊急支應費用250萬元給家屬。觀傳局表示，為要求廠商負責任處理後續事宜，已扣留廠商契約價金，暫停後續款項給付。至於保險後續理賠，會督促廠商積極與家屬洽談，確保家屬權益。

勞團 北市府 跨年晚會

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