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防撞車擋不住 大車高速撞死清路2工人

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

一輛預拌混凝土車昨天在台六一線台南七股段擦撞三輛養護單位工程車造成兩名清潔路面工人死亡。圖／民眾提供
一輛預拌混凝土車昨天在台六一線台南七股段擦撞三輛養護單位工程車造成兩名清潔路面工人死亡。圖／民眾提供
公路局雲嘉南區養護工程分局昨天在台六一線南下台南七股段執行路面清潔，吳姓男子駕預拌混凝土車突從後高速衝撞，二名施工男女當場被撞飛，送醫不治，車輛也起火燃燒，部分車體噴飛橋下；目擊者稱「沒看見有煞車」，警方依過失致死罪嫌偵辦中。

肇事卅歲吳姓男子右手撕裂傷，送醫後無大礙，他酒測值為零，昨晚返回警局接受調查；現場施工人員說，防撞車、工程作業車都已將安全距離拉遠，但對方車速過快，很難避免。警方將釐清是吳男超速或未注意車前狀況肇禍，還是機械因素導致。

警方調查，承包雲嘉南區養護工程分局工程的承包商，昨出動防撞車、清潔工程車、小貨車執行台六一線路面環保作業，昨上午十一時許，三車緩緩移動，正在南下約三○三公里處外側車道撿拾路邊掉落物、垃圾時，遭吳男駕駛預拌混凝土車從後追撞。

預拌混凝土車衝撞後起火燃燒，吳姓駕駛送醫後無大礙。圖／民眾提供
預拌混凝土車衝撞後起火燃燒，吳姓駕駛送醫後無大礙。圖／民眾提供

目擊者說，當時預拌混凝土車速度不慢，幾乎沒有煞車，先擦撞防撞車、道路清潔車，再撞上小貨車，小貨車被往前推擠數十公尺才停下。

小貨車駕駛七十一歲林姓男子和六十九歲王姓女子，當時在車外作業，閃避不及遭撞飛倒臥路中，台南市消防局趕到時二人都失去呼吸心跳，送醫均傷重不治。

預拌混凝土車撞擊小貨車後二車起火燃燒，吳男自行逃出，消防員再請求水庫車支援灌救，最後二車燒毀剩骨架。

現場人員指出，撞擊時只見部分車體噴飛橋下，「完全沒煞車的感覺。」懷疑吳男當時根本沒踩煞車；警方已現場採證，吳男偵詢後將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

台南 撞飛 過失致死

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