澎湖夜釣失聯 船長海上漂流24小時獲救

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖吳姓船長駕駛「榮發3號」自用小船出海夜釣，因機件故障在海上漂流24小時後，今天傍晚被海巡艇尋獲，人船平安。

海巡在今天上午接獲吳姓家屬報案指出，吳姓船長27日傍晚駕駛「榮發3號」自用小船出港夜釣小管失聯，直至今天上午仍未返港，請海巡署協助救援。

海巡署統合勤務能量及科技偵蒐裝備，前往疑似事發海域及鄰近岸際擴大搜索，並利用無人機協助搜索，搶在救援黃金72小時內順利搜救成功，今天傍晚約5時發現「榮發3號」自用小船及吳姓船長，在海上滯留達24小時，漂流37浬，所幸人船平安，晚間返馬公港檢修，並給予熱食充飢。

海巡表示，搜尋失聯的「榮發3號」自用小船，共動用海巡艇、無人機等機艇外，安檢所及巡邏組共出動94車158員，所幸尋獲時人船平安。

失聯 海巡署 澎湖

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