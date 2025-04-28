通緝男遭盤查竟逃逸 硬闖田埂翻車自摔「犁田」終落網

大溪竊盜通緝犯逃逸警方追捕，竟硬闖田埂小路，隨即翻車犁田自摔農田，被員警秒抓。圖／警方提供 桃園市大溪警方前往大溪區員東路一帶巡邏執勤，途中發現58歲張姓竊盜通緝犯騎機車行跡鬼祟可疑，員警上前盤查要求熄火，張男竟催油門逃逸，警方今天表示，張男慌不擇路硬闖狹窄的田埂路，機車隨即翻車「犁田」自摔農田，員警不費吹灰之力將張抓回，移送桃園地檢署歸案。

大溪警方表示，張姓男子涉違反竊盜案件，檢方偵辦過程未到案，遭桃園地檢署發布通緝，張擔心被抓，平時行蹤隱密小心，昨天下午員警執勤巡邏途中，在大溪區員東路巷子，發現張男騎機車東張西望、形跡可疑，員警盤查，張男冒稱他人身分，員警比對可疑，要求熄火受檢，張男害怕行蹤曝光，竟催油門加速逃逸。

張男逃逸過程，員警一路追隨，張男卻慌不擇路，竟騎機車硬闖農田的小小田埂路，企圖脫逃，未料小田埂路難走，張男翻車自摔農田，被趕到員警輕鬆逮捕帶回，製作筆錄後，警方將張男移送桃檢歸案，接受司法制裁。