快訊

法國也受影響！西班牙、葡萄牙驚傳大停電 列車停駛地鐵疏散

克宮：俄羅斯再次準備展開和平談判 5月8至11日暫時停火

堂妹貼文掀波 蔡阿嘎向家人鞠躬道歉：我不是嘉義阿賢

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝男遭盤查竟逃逸 硬闖田埂翻車自摔「犁田」終落網

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

大溪竊盜通緝犯逃逸警方追捕，竟硬闖田埂小路，隨即翻車犁田自摔農田，被員警秒抓。圖／警方提供
大溪竊盜通緝犯逃逸警方追捕，竟硬闖田埂小路，隨即翻車犁田自摔農田，被員警秒抓。圖／警方提供
桃園市大溪警方前往大溪區員東路一帶巡邏執勤，途中發現58歲張姓竊盜通緝犯騎機車行跡鬼祟可疑，員警上前盤查要求熄火，張男竟催油門逃逸，警方今天表示，張男慌不擇路硬闖狹窄的田埂路，機車隨即翻車「犁田」自摔農田，員警不費吹灰之力將張抓回，移送桃園地檢署歸案。

大溪警方表示，張姓男子涉違反竊盜案件，檢方偵辦過程未到案，遭桃園地檢署發布通緝，張擔心被抓，平時行蹤隱密小心，昨天下午員警執勤巡邏途中，在大溪區員東路巷子，發現張男騎機車東張西望、形跡可疑，員警盤查，張男冒稱他人身分，員警比對可疑，要求熄火受檢，張男害怕行蹤曝光，竟催油門加速逃逸。

張男逃逸過程，員警一路追隨，張男卻慌不擇路，竟騎機車硬闖農田的小小田埂路，企圖脫逃，未料小田埂路難走，張男翻車自摔農田，被趕到員警輕鬆逮捕帶回，製作筆錄後，警方將張男移送桃檢歸案，接受司法制裁。

大溪竊盜通緝犯逃逸警方追捕，竟硬闖田埂小路，隨即翻車犁田自摔農田，被員警秒抓。圖／警方提供
大溪竊盜通緝犯逃逸警方追捕，竟硬闖田埂小路，隨即翻車犁田自摔農田，被員警秒抓。圖／警方提供
大溪竊盜通緝犯逃逸警方追捕，竟硬闖田埂小路，隨即翻車犁田自摔農田，被員警秒抓。圖／警方提供
大溪竊盜通緝犯逃逸警方追捕，竟硬闖田埂小路，隨即翻車犁田自摔農田，被員警秒抓。圖／警方提供

桃園地檢署 自摔 通緝

延伸閱讀

白種元人設大翻車！ 「法國憔悴切肉」照片網瘋傳

竊盜通緝犯遇警加速逃 下秒「犁田」狼狽落網

影／不知被包圍…詐團車手約面交專心數錢 桃警埋伏當場逮住他

高雄轎車凌晨撞路邊貨車還翻車！撞擊巨響驚動居民

相關新聞

影／相隔2天、距離2.3公里 屏東縣科大路又發生死亡車禍 

屏東縣內埔鄉科大路一路、西銀巷口，24日上午發生屏科大曾姓學生騎摩托車疑似超車時換到內車道撞到前方迴轉汽車，當場人車噴飛...

高雄鼓山區早上傳巨響 1男子墜樓喪命

高雄華寧路某民宅後方今早傳出巨響，民眾前往查看發現一名男子倒臥在地，且現場滿地鮮血，嚇得立即報警，鼓山警分局獲報前往現場...

通緝男遭盤查竟逃逸 硬闖田埂翻車自摔「犁田」終落網

桃園市大溪警方前往大溪區員東路一帶巡邏執勤，途中發現58歲張姓竊盜通緝犯騎機車行跡鬼祟可疑，員警上前盤查要求熄火，張男竟...

影／人車噴飛！宜蘭三星鄉危險路口驚傳車禍 老婦一度昏迷

宜蘭三星鄉三星路二段附近今上午發生交通事故，68歲老婦騎車在路口欲左轉，與20歲男子騎乘的機車重撞，雙方人車噴飛在地面滑...

影／遭假投資詐騙百萬！保險業務員用母親保單借款…警攔阻抓車手

台北市林姓男子遭虛擬貨幣假投資詐騙，面交120萬元給詐騙集團車手方姓男子，又赴銀行提領110萬元欲交付，警方接獲行員通報...

嘉義小客車掉落15米深谷 2人送醫

今天上午有輛自小客車行經嘉義縣中埔鄉東興村凍仔腳山區，疑路況不熟不慎落15米山谷，嘉義縣消防局據報趕至現場，協助車內2人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。