闖紅燈還撞警車 警開3槍制止竟查獲毒品

郭姓男子昨天開車行經宜蘭市時違規闖紅燈，並拒絕接受警方攔查加速逃逸；警方圍捕時，郭男竟衝撞警車，員警最後朝車輪開3槍制止，並在車上起出少量毒品，全案今天送辦。

宜蘭市警方昨晚7時許，在市區東港路與女中路口附近執勤時，發現1輛自小客車闖紅燈違規，但這部車輛的郭姓男駕駛拒絕接受攔查並加速逃逸，員警通報線上警力支援。

警方追到宜蘭市農權路段要實施攔截圍捕時，郭男見到警車擋住去路，竟開車衝撞警車；現場警員見狀拔槍喝令他下車，朝車輪開3槍制止，並上前逮捕郭男，也在車上查扣第二級毒品依托咪酯（喪屍煙彈）、安非他命、第三級毒品一粒眠等證物。

警方今天表示，全案依毒品危害防制條例、刑法妨害公務與公共危險等罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

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