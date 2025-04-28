闖紅燈還撞警車 警開3槍制止竟查獲毒品
郭姓男子昨天開車行經宜蘭市時違規闖紅燈，並拒絕接受警方攔查加速逃逸；警方圍捕時，郭男竟衝撞警車，員警最後朝車輪開3槍制止，並在車上起出少量毒品，全案今天送辦。
宜蘭市警方昨晚7時許，在市區東港路與女中路口附近執勤時，發現1輛自小客車闖紅燈違規，但這部車輛的郭姓男駕駛拒絕接受攔查並加速逃逸，員警通報線上警力支援。
警方追到宜蘭市農權路段要實施攔截圍捕時，郭男見到警車擋住去路，竟開車衝撞警車；現場警員見狀拔槍喝令他下車，朝車輪開3槍制止，並上前逮捕郭男，也在車上查扣第二級毒品依托咪酯（喪屍煙彈）、安非他命、第三級毒品一粒眠等證物。
警方今天表示，全案依毒品危害防制條例、刑法妨害公務與公共危險等罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言