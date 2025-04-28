影／人車噴飛！宜蘭三星鄉危險路口驚傳車禍 老婦一度昏迷

宜蘭三星鄉三星路二段附近今上午發生交通事故，68歲老婦騎車在路口欲左轉，與20歲男子騎乘的機車重撞，雙方人車噴飛在地面滑行，老婦一度昏迷送醫；2個月前，該路口才發生過死亡車禍，地方民眾議論紛紛，危險路段意外頻傳，希望縣府加強防範。

今天上午將近7時，位於三星路二段的聖嘉民啟智中心轉彎路口發生機車對撞車禍，警方立即趕赴現場處理，經查，事故為68歲林姓婦人騎乘機車，從羅東鎮往三星鄉的方向行駛，行經上述地點欲轉彎進入巷口時，不慎與後方直行車，由20歲林男駕駛的重機發生碰撞，瞬間人車都噴飛。

從路口監視器發現，林婦要左轉前有停車，讓左方的一輛機車先通過，接著她要轉彎時，左後方一輛機車疾駛而至，撞擊力道相當猛烈，林婦一度倒地昏迷，男子也坐在地上站不起來，全身多處擦傷。雙方並無酒駕，林婦經送往羅東聖母醫院救治後，目前恢復意識。

據了解，2月17日中午這裡也傳出意外車禍，一輛廂型車要左轉時，與前方直行紅牌機車發生碰撞，重機林姓騎士倒在路面，機車扭曲變形，藍色廂型車右後車身被撞凹，零件散落滿地，34歲林姓騎士送醫傷重不治。