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影／相隔2天、距離2.3公里 屏東縣科大路又發生死亡車禍
屏東縣內埔鄉科大路一路、西銀巷口，24日上午發生屏科大曾姓學生騎摩托車疑似超車時換到內車道撞到前方迴轉汽車，當場人車噴飛，送醫不治，未料相隔2天26日下午距離約2.3公里的科大路三段，40歲姚姓婦人騎機車，疑似自撞擊路邊樹木送醫不治，2天2起死亡車禍。
26日下午2點多，內埔鄉科大路三段，約40歲姚姓婦人騎摩托車，疑似不慎撞擊路邊樹木後，人車倒地，摩托車的物品散落一地，姚姓婦人送醫急救不治。
警方調查，由於撞擊現場無錄影設備，警方調閱案發前行經的路口的錄影監視器，都沒有其他人車通過，初步研判疑似自撞路樹，但肇事原因仍待後續釐清調查。
警方提醒，駕車要保持高度警覺性，千萬不要疲勞駕駛。
屏東縣內埔鄉的科大路，是屏東科技大學主要的聯外道路，也是通往內埔鄉、麟洛鄉的主要幹道。
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