影／遭假投資詐騙百萬！保險業務員用母親保單借款…警攔阻抓車手

台北市林姓男子遭虛擬貨幣假投資詐騙，面交120萬元給詐騙集團車手方姓男子，又赴銀行提領110萬元欲交付，警方接獲行員通報攔阻，以面交誘出方逮捕，依詐欺罪移送。

警方調查，保險業務員28歲林姓男子瀏覽臉書虛幣假投資廣告，加入LINE群組，本月3日依指示面交120萬元給26歲方姓男子，被慫恿加碼投資，以母親保單借款，17日中午赴北市文山區某銀行欲臨櫃提領110萬元，加上手上現金欲交付142萬元。

行員起疑通報，文山一警分局木柵派出所員警到場，經查是詐騙，指導林與對方相約當晚7時許在木柵路某速食店面交，方開車到場取款被員警埋伏逮捕，起初自稱幣商，後來坦承替詐團取款。