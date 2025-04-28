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影／遭假投資詐騙百萬！保險業務員用母親保單借款…警攔阻抓車手

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市林姓男子遭虛擬貨幣假投資詐騙，面交120萬元給詐騙集團車手方姓男子，又赴銀行提領110萬元欲交付，警方接獲行員通報攔阻，以面交誘出方逮捕，依詐欺罪移送。

警方調查，保險業務員28歲林姓男子瀏覽臉書虛幣假投資廣告，加入LINE群組，本月3日依指示面交120萬元給26歲方姓男子，被慫恿加碼投資，以母親保單借款，17日中午赴北市文山區某銀行欲臨櫃提領110萬元，加上手上現金欲交付142萬元。

行員起疑通報，文山一警分局木柵派出所員警到場，經查是詐騙，指導林與對方相約當晚7時許在木柵路某速食店面交，方開車到場取款被員警埋伏逮捕，起初自稱幣商，後來坦承替詐團取款。

警方從他車上搜出現金30萬元、點鈔機1台及多張收據，詢後移送，擴大清查其他被害人。

台北市林姓男子遭虛擬貨幣假投資詐騙，面交120萬元給詐騙集團車手方姓男子，又赴銀行提領110萬元欲交付，警方接獲行員通報攔阻，以面交誘出方逮捕。記者李奕昕／翻攝
台北市林姓男子遭虛擬貨幣假投資詐騙，面交120萬元給詐騙集團車手方姓男子，又赴銀行提領110萬元欲交付，警方接獲行員通報攔阻，以面交誘出方逮捕。記者李奕昕／翻攝

北市 虛擬貨幣 詐騙集團

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