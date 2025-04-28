嘉義小客車掉落15米深谷 2人送醫

今天上午有輛自小客車行經嘉義縣中埔鄉東興村凍仔腳山區，疑路況不熟不慎落15米山谷，嘉義縣消防局據報趕至現場，協助車內2人脫困護送就醫，事故發生原因警方調查中。

嘉義縣消防局表示，今天上午8點多接獲報案於中埔鄉東興村凍仔腳附近發生車禍，立即派遣人車前往，抵達後回報為自小客車不慎摔落山谷約15米深，現場有2名傷者分別為84歲男性、58歲女性，2人肢體擦傷、意識清楚，給予相關處置，送往嘉義聖馬爾定醫院救治。