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嘉義小客車掉落15米深谷 2人送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天上午有輛自小客車行經嘉義中埔鄉東興村凍仔腳山區，疑路況不熟不慎落15米山谷，嘉義縣消防局據報趕至現場，協助車內2人脫困護送就醫，事故發生原因警方調查中。

嘉義縣消防局表示，今天上午8點多接獲報案於中埔鄉東興村凍仔腳附近發生車禍，立即派遣人車前往，抵達後回報為自小客車不慎摔落山谷約15米深，現場有2名傷者分別為84歲男性、58歲女性，2人肢體擦傷、意識清楚，給予相關處置，送往嘉義聖馬爾定醫院救治。

據悉，2人曾是東興村居民，事故發生後即有近20名村民前來協助，消防救護人員到場時，2人還受困車內，在村民協助下，利用長背板以接力方式護送上救護車，2人沒有明顯外傷，但表示有胸口疼痛等，已送抵醫院治療。

嘉義有輛自小客車不慎掉落15米深谷，消防救護人員協助脫困送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義有輛自小客車不慎掉落15米深谷，消防救護人員協助脫困送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義有輛自小客車不慎掉落15米深谷，消防救護人員協助脫困送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義有輛自小客車不慎掉落15米深谷，消防救護人員協助脫困送醫。記者李宗祐／翻攝

中埔 嘉義 車禍

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