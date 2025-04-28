7旬老翁失聯5天倒臥樹叢 清水警與里長連日搜尋找到人平安

台中一名7旬老翁外出後失聯5天倒臥樹叢，清水警方與當地里長連日搜今天尋獲，民眾感謝協尋眾人。圖／取自沙鹿區南勢里服務網

台中一名7旬老翁外出後失聯5天，倒臥樹叢，清水警分局員警和當地沙鹿區南勢里長王凱連日搜尋，今天在樹叢附近聽到老翁微弱呼叫聲，尋聲找到老翁，他身體虛弱已無力坐起，救護車載他送醫，生命跡象穩定，家人感謝員警和里長找人及時救命。

沙鹿區73歲林姓男子本月23日下午外出後失聯，家屬發現到處尋人未果，向清水警分局明秀所警方報案並通報協尋，沙鹿區南勢里長王凱聞訊也請里民加入協尋。

當天未找到人，警方與里長連日來都加強協尋，今天上午10時30許，民眾在沙鹿區一處樹叢附近聽見微弱的呼叫聲，里長也加入協尋行列，清水警分局明秀所員警林廣及黃國展等人剛好也在附近，眾人共同搜尋。

警員黃國展深入後方樹叢時，發現林男倒臥樹叢，身體相當虛弱，無力坐起，警方立即通知救獲車，並與里長等人共同協助送醫救治，老翁生命跡象穩定，由家屬照料中。

清水警分局明秀所長楊勝傑表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，也可向區公所申請配戴防走失手環，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路。