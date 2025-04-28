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影／外籍船員海上施工撞傷臉 台中海巡救援送上岸就醫
一艘荷蘭籍工程船的保加利亞籍船員，今天在彰化三豐西方約33浬處海上施工時不慎撞擊臉部受傷，請求海巡署派艇協助後送就醫，海巡署台中海巡隊調派線上巡防艇救援，將傷者載到台中港碼頭後，因救護車送到醫院治療。
海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲通報後，立即派遣PP-10035艇前往救援，上午11時25分抵達現場與工程船會合後，將患者接駁至巡防艇上，對傷患進行初步狀況檢視，經確認傷患意識清楚，無立即生命危險，以最大安全航速返航。
今天中午1時30分返抵台中港海巡基地碼頭，由救護車後送就醫診治，台中海巡隊表示，海巡署肩負海上救生救難責任，接獲報案後必全力以赴，確保民眾生命財產安全，民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。
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