影／外籍船員海上施工撞傷臉 台中海巡救援送上岸就醫

一艘荷蘭籍工程船的保加利亞籍船員，今天在彰化三豐西方約33浬處海上施工時不慎撞擊臉部受傷，請求海巡署派艇協助後送就醫，海巡署台中海巡隊調派線上巡防艇救援，將傷者載到台中港碼頭後，因救護車送到醫院治療。

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲通報後，立即派遣PP-10035艇前往救援，上午11時25分抵達現場與工程船會合後，將患者接駁至巡防艇上，對傷患進行初步狀況檢視，經確認傷患意識清楚，無立即生命危險，以最大安全航速返航。