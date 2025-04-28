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台南台61線混凝車追撞3工程車 2養護工程人員遭撞身亡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台61線今早發生一起嚴重車禍造成2死1傷，1輛預拌混凝車一連擦撞2台養護單位工程車後，撞上工程作業的小貨車，小貨車不僅被撞到幾乎全毀，預拌混凝車也起火燃燒，車頭面目全非。圖／民眾提供
台61線今早發生一起嚴重車禍造成2死1傷，1輛預拌混凝車一連擦撞2台養護單位工程車後，撞上工程作業的小貨車，小貨車不僅被撞到幾乎全毀，預拌混凝車也起火燃燒，車頭面目全非。圖／民眾提供
台61線南下約298公里處今中午11點多發生4車嚴重車禍，30歲吳姓男子駕駛預拌混凝車一連撞上2部工程車及1輛小貨車，且疑因撞擊力道大，波及2名正在橋上清理路面的養護工程人員，當場失去呼吸心跳，混凝車也起火燃燒，詳細車禍事故原因仍待警方釐清。

南市消防局獲報，台61線台南七股南下路段發生車禍，消防人員趕赴現場發現為2部工程車、1輛小貨車及1輛預拌混凝車發生事故，且混凝車撞擊小貨車後起火燃燒，現場1男1女倒臥路中，失去呼吸心跳，緊急送醫仍傷重不治，混凝車駕駛則因右手撕裂傷送醫治療。

現場人員指出，台61線養護工程單位今早進行道路環保施工，在撿拾路邊掉落物及垃圾，孰料，一輛預拌混凝車從側面擦撞防撞車及道路清潔車，車速不慢且幾乎沒有煞車，最後撞上前方的工程小貨車，小貨車幾乎被撞到解體，往前推擠數十公尺才停下，貨車布篷也掉落橋下。

據悉，小貨車71歲林姓駕駛及69歲王姓女乘客當下正在路上執行清理工作，疑遭車輛波及撞飛、倒臥路面，當場雙雙沒了呼吸心跳，分別送往佳里奇美、麻豆新樓醫院搶救，最後仍因傷重不治。

現場人員坦言，防撞車及工程作業車都已將安全距離拉遠，但用路人車速過快釀禍，現場施工單位也很難去避免。該起車禍事故釀成2死1傷，詳細車禍事故目前正由警方進一步釐清。

台南 撞飛 車禍

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