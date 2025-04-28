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桃園百貨「攝」狼出沒？受害者曝光偷拍真相 網喊超噁：逛街都能遇到變態

桃園電子報／ 桃園電子報

百貨公司內的試衣間傳出偷拍事件！有民眾在Threads發文指出，自己在桃園遠東百貨內的UNIQLO試衣間試穿時，抬頭發現有黑影閃過，起初以為是眼花，但因感到疑惑，便持續觀察。沒想到第二次清楚目擊一支白色iPhone手機，兩顆鏡頭從試衣間上方的空隙伸進來，疑似遭人偷拍。

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偷拍嫌疑人堅持不認罪，並不斷辯解，聲稱要「證明自己的清白」。圖：翻攝自Threads

據悉，民眾當下立刻拉開簾子示意店員，並請樓管協助報警處理。轄區武陵派出所接獲報案後，立即派員警趕抵現場，將雙方帶回派出所了解。經與雙方當事人共同確認，並未發現偷拍照片，且偷拍嫌疑人堅持不認罪，並不斷辯解，聲稱要「證明自己的清白」，令報案人感到相當氣憤，最後決定暫不追究，警方現場依法登錄資料後，讓雙方自行離去。

PO文引起網友熱議表示「好噁！現在是只要逛個街都會遇到變態是不是」、「乾脆直接買回家再試穿，外面真的太讓人沒安全感」，也有民眾質疑「那區外面沒監視器嗎…？ 如果沒有該建議百貨裝設了 」，原PO也提醒民眾，「桃園人小心了，就算進試衣間也要時不時往上看，遇到偷拍還要記得趕快拿手機出來拍證據才能告死他」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園百貨試衣間驚傳偷拍事件 受害人PO網還原真相

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