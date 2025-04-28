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竊盜通緝犯遇警加速逃 下秒「犁田」狼狽落網

桃園電子報／ 桃園電子報

一名58歲張姓男子因竊盜案件遭桃園地檢署發布通緝，昨（27日）下午17時許他騎機車行經桃園市大溪區員東路一帶時，因他騎車不斷左右搖晃，引起大溪警分局巡邏員警注意，便上前盤查。起初張男假意配合、謊報身分，仍被警方識破他是通緝犯，當下他立刻催油門逃竄，卻在田間小路中「犁田」，最終狼狽落網。

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張男打算騎乘機車硬闖田間小路，駛入農地時卻不慎摔倒。圖：讀者提供

三元派出所表示，張男平時行蹤隱密，行動小心，昨日警方發現他騎車搖搖晃晃，形跡相當可疑。一開始員警上前盤查時，張男先假冒他人身分，經員警比對身分後，發現他是通緝犯，要求張男熄火受檢，張男當下立刻催油門逃逸，員警隨即尾隨，經過一塊農地旁時，張男打算騎乘機車硬闖田間小路，駛入農地時卻不慎摔倒，員警立刻下車將張嫌依法逮捕，並解送至桃檢歸案。

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張男立刻催油門逃竄，卻在田間小路中「犁田」，最終狼狽落網。圖：讀者提供

大溪分局呼籲，警方對於各類通緝犯絕不容忍，持續以「掃黑、肅槍、打詐、緝毒」為重點，全力打擊不法，淨化轄區治安，確保市民安居樂業。警方也提醒，民眾若掌握可疑犯罪情資，請踴躍向警方報案，共同守護家園安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：竊盜通緝犯遇警加速逃 下秒「犁田」狼狽落網

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