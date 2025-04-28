北市首批企業義消成軍 北市消防局：守護市民30年如1日
台北市消防局即將成立30周年，今特別配合華碩、和碩公司訓練首批「企業義消」47人，期盼災害發生時能即時應變支援，除公私協力邁出重要一步，消防局也強調30年如1日，持續守護市民安全。
台北市消防局表示，今配合華碩、和碩企業，在華碩公司位於北投區的總部，辦理企業義消基本訓練結訓成軍典禮，不僅見證台北市首批企業義消正式成立，也是台北市企業參與防災工作嶄新里程碑，為未來企業義消發展奠定堅實基礎。
此次訓練為期48小時，由消防局專業教官團隊授課，內容涵蓋基本消防技能、災害應變、初期滅火、與心肺復甦術（CPR+AED）等關鍵課程確保企業義消成員具備基礎救災與自救能力，華碩、和碩公司共計有47名員工完訓並正式加入企業義消行列，未來將在災害發生時發揮即時應變與支援作用。
消防局表示，企業義消的成立是公私協力的重要一步，不僅能提升企業內部員工的防災意識，也能加強城市的整體應變能力，未來將持續推動企業義消發展，鼓勵更多企業投入防災行列，共同打造更安全的生活與工作環境。
台北市消防局於1995年7月10日由原隷屬台北市政府警察局下設消防警察大隊層級升格改制成為全國第一個由地方政府所設立的一級消防機關，如今即將成立30周年，消防局表示，30年如1日，將持續努力堅持守護所有市民生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言