北市首批企業義消成軍 北市消防局：守護市民30年如1日

台北市消防局即將成立30周年，今特別配合華碩、和碩公司訓練首批「企業義消」47人，期盼災害發生時能即時應變支援，除公私協力邁出重要一步，消防局也強調30年如1日，持續守護市民安全。

台北市消防局表示，今配合華碩、和碩企業，在華碩公司位於北投區的總部，辦理企業義消基本訓練結訓成軍典禮，不僅見證台北市首批企業義消正式成立，也是台北市企業參與防災工作嶄新里程碑，為未來企業義消發展奠定堅實基礎。

此次訓練為期48小時，由消防局專業教官團隊授課，內容涵蓋基本消防技能、災害應變、初期滅火、與心肺復甦術（CPR+AED）等關鍵課程確保企業義消成員具備基礎救災與自救能力，華碩、和碩公司共計有47名員工完訓並正式加入企業義消行列，未來將在災害發生時發揮即時應變與支援作用。

消防局表示，企業義消的成立是公私協力的重要一步，不僅能提升企業內部員工的防災意識，也能加強城市的整體應變能力，未來將持續推動企業義消發展，鼓勵更多企業投入防災行列，共同打造更安全的生活與工作環境。