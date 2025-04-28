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34歲男毒駕撞人又輾壓逃逸！嘉檢考量「惡性重大」依殺人未遂起訴

中央社／ 嘉義市28日電

34歲林男被控去年10月間吸毒後，駕車至嘉義縣新港鄉追撞行人，又踩油門輾壓倒地行人成重傷後逃逸；林男到案坦承毒駕，嘉檢偵結並考量惡性重大，依殺人未遂罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，雲林縣林姓男子於去年10月6日凌晨3時26分前，在不詳地點施用毒品K他命後，自雲林斗六市友人住處，駕駛自用小客車沿斗六市區道路及台78線由東往西方向行駛，途中接連闖紅燈、逆向、左右偏行、擦撞分隔島及電桿、撞擊平交道護欄等危險駕駛行為。

嘉檢表示，林男於同日清晨5時7分許，途經嘉義縣新港鄉新中路時，疾駛追撞同向的行人陳姓男子，造成陳男彈飛，撞擊自小客車擋風玻璃後滾落地面；林男停車並搖下車窗查看，路人告知撞到人，不料林男重踩油門加速前行，直接衝撞、輾壓倒臥在車前的陳男後，逃離現場。

嘉檢指出，重傷陳男就醫後，所幸撿回一命；林男於肇事後，駕車返回雲林住處，並委由友人接應至他處躲藏，且指示他人協助將肇事車輛送修。警方據報調閱監視器，並傳喚林男到案說明，林男坦承毒駕，肇事後返回住處。

嘉檢偵結，審酌林男施用毒品後，竟駕車上路，且多次闖紅燈、逆向行車及撞擊路邊設施等危險駕駛，漠視往來用路人安全，後續還追撞行人並踩油門輾壓行人成重傷逃逸，其行為惡性重大，事後又無與被害人達成和解，除依殺人未遂罪嫌起訴外，並建請量處適當刑責。

殺人未遂 行人 闖紅燈

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