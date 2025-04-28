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網路名牌服俗俗賣 伸仁董事長白璨榮稱遭假借名義詐騙

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

最近有人在臉書粉絲團假借「伸仁紡織服務廠」名號，以伸仁紡織受關稅影響，低價販賣名牌服飾，一件約400元，許多人上當，伸仁紡織董事長白璨榮緊急呼籲民眾不要被騙，和美警分局已受理報案，並陳報刑事局下架此一臉書販售商品相關資訊，全力偵辦中。

白璨榮在美國川普宣布對台灣課徵對等關稅之際，伸仁紡織董事長白璨榮受媒體採訪時，曾表示因關稅提高，拿不到訂單，「最後一擊要來了」，「縮編」是不得不已的做法。沒想到最近有人即在臉書粉絲團「伸仁紡織服務廠」指出，伸仁因高額稅率，導致訂單取消，現在倉庫積壓大量品牌服飾，只能開通網路售賣，挽回損失，出清處理。

伸仁紡織為許多名牌服飾代工，依臉書販賣的廣告價格，每件才約400元，許多人信以為真訂購。彰化縣議員賴清美說，看到廣告後，她今天打電話向伸仁紡織董事長白璨榮訂多約200件POLO衫，自用及想要送給弱勢邊緣人，不料白董指稱「這是詐騙網站」，表示有人利用伸仁紡織名號詐騙，已經有不少人被詐騙，讓她嚇了一大跳。

白璨榮也親自說明，強調這是詐騙集團利用伸仁紡織的商標及名義詐騙，大家千萬不要受騙，伸仁紡織絕對不會以這種方式銷售產品，已向和美警分報案，如果有人被騙，一定要報案。他說，有人指伸仁紡織因關稅事件困境販賣商品或者募款名義詐騙，都不是真的，「我還在，我很好」。

和美警分局指出，有關伸仁紡織商標在臉書遭冒用，並販售非伸仁紡織製造商品，經尋求警方協助，已依相關規定先行陳報刑事局下架該臉書販售商品相關資訊，避免民眾受害，造成財物損失，警方也會持續了解追查。

彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮親自說明，強調詐騙集團利用伸仁紡織的商標及名義詐騙，呼籲民眾千萬不要受騙。記者劉明岩／翻攝
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮親自說明，強調詐騙集團利用伸仁紡織的商標及名義詐騙，呼籲民眾千萬不要受騙。記者劉明岩／翻攝

廣告 詐騙集團

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