彰化偏鄉小資族被詐 未成年車手包計程車南下取款被警逮
彰化縣詐騙案取款常選在高鐵、火車沿線的鄉鎮市，竹塘鄉一名小資族被詐，李姓車手從北部搭計程車取款，被警逮捕，詢問後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
據了解，竹塘鄉「阿榮（化名）」的手機line群組，去年冒出不認識的人跟他分享生活哲學、貼早安圖，阿榮好奇之下加他為好友，兩人天天聯絡，今年元月那名男子分享投資虛擬貨幣，保證高獲利、不賠錢，阿榮信以為真，3次匯款、4次面交，合計「投資」56萬多元。
有匯款一個帳戶被列為詐騙警示帳戶，警政署「165專線潛在被害人攔阻計畫」派案給芳苑警分局，轉交竹塘分駐所查辦，所長鄧嘉緯根據每次「投資」加以分析和解說，阿榮始知被騙，願配合警方辦案。
本月中旬阿榮與詐團約定面交地點和時間，警方埋伏並逮捕李姓車手，查扣偽造收據、識別證等證物，保住阿榮的20萬元血汗錢。李姓車手落網後說不清楚實際工作內容，只知道跟虛擬貨幣有關，交易完後就可獲得約0.25%報酬，他依指示到指定地點收款，因竹塘鄉沒火車、高鐵，他搭搭計程車抵達，落網後才知是為詐團工作，他懊悔不已。
芳苑警分局提醒民眾，新打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」已上路，政府提高詐欺刑度，依法最高可處12年有期徒刑，已有許多車手遭重判，還要面對鉅額賠償，警政署同時推百斬計畫，號召全民檢舉車手、提供情資，登入系統派案後經警方拘提或逮捕到案，可獲5萬元檢舉獎金，鼓勵握有車手線索的民眾檢舉，總計畫名額共100名，專案執行至獎金發完為止。
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