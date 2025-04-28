快訊

北市抽驗茶葉、花草茶逾1成殺蟲劑超標 衛生局：立即下架

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

彰化偏鄉小資族被詐 未成年車手包計程車南下取款被警逮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣詐騙案取款常選在高鐵、火車沿線的鄉鎮市，竹塘鄉一名小資族被詐，李姓車手從北部搭計程車取款，被警逮捕，詢問後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

據了解，竹塘鄉「阿榮（化名）」的手機line群組，去年冒出不認識的人跟他分享生活哲學、貼早安圖，阿榮好奇之下加他為好友，兩人天天聯絡，今年元月那名男子分享投資虛擬貨幣，保證高獲利、不賠錢，阿榮信以為真，3次匯款、4次面交，合計「投資」56萬多元。

有匯款一個帳戶被列為詐騙警示帳戶，警政署「165專線潛在被害人攔阻計畫」派案給芳苑警分局，轉交竹塘分駐所查辦，所長鄧嘉緯根據每次「投資」加以分析和解說，阿榮始知被騙，願配合警方辦案。

本月中旬阿榮與詐團約定面交地點和時間，警方埋伏並逮捕李姓車手，查扣偽造收據、識別證等證物，保住阿榮的20萬元血汗錢。李姓車手落網後說不清楚實際工作內容，只知道跟虛擬貨幣有關，交易完後就可獲得約0.25%報酬，他依指示到指定地點收款，因竹塘鄉沒火車、高鐵，他搭搭計程車抵達，落網後才知是為詐團工作，他懊悔不已。

芳苑警分局提醒民眾，新打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」已上路，政府提高詐欺刑度，依法最高可處12年有期徒刑，已有許多車手遭重判，還要面對鉅額賠償，警政署同時推百斬計畫，號召全民檢舉車手、提供情資，登入系統派案後經警方拘提或逮捕到案，可獲5萬元檢舉獎金，鼓勵握有車手線索的民眾檢舉，總計畫名額共100名，專案執行至獎金發完為止。

北部未滿18歲李姓男子當詐騙集團車手，從北部搭計程車南下取款，被警方逮捕。圖／民眾提供
北部未滿18歲李姓男子當詐騙集團車手，從北部搭計程車南下取款，被警方逮捕。圖／民眾提供

虛擬貨幣 詐欺 車手

延伸閱讀

彰化罷免藍營立委謝衣鳯 民進黨黨部全力支援民團衝刺

彰化5所完全中學提供高額獎學金 也讓留學遊學不是夢

周圍站滿警！五旬車手取款「專心數錢」 當場遭壓制逮捕

影／他酒醉搭計程車返家後...賴在車上不下車 跟員警盧半天

相關新聞

大火竄天！台61線七股段4車連環撞 2人噴飛命危1人輕傷送醫

台61線南下約298公里處台南七股路段今中午11點多發生一起4車嚴重車禍，車輛甚至起火燃燒，從遠處就可看見濃煙，車禍當下...

天雨路滑？台中中鹿客運興大旁失控 衝撞圍牆乘客虛驚

台中中鹿客運89路公車在今早9時許，行經南區台中路、興大路時，疑因天雨路滑，車輛失控後衝撞路旁圍牆，當時車內有3名乘客，...

不到2周又1死！國6橋聳雲天再傳墜橋 男墜落70米死亡

國道六號國姓交流道「橋聳雲天」曾獲選「公路八景之首」，本月18日該路段西行線傳出有人墜落身亡；事隔不到2周，該路段東行線...

網路名牌服俗俗賣 伸仁董事長白璨榮稱遭假借名義詐騙

最近有人在臉書粉絲團假借「伸仁紡織服務廠」名號，以伸仁紡織受關稅影響，低價販賣名牌服飾，一件約400元，許多人上當，伸仁...

賭場藏身透天厝 龍潭警深夜攻堅逮人

桃園市龍潭警分局本(4)月持續執行「雷霆除暴」專案，針對轄內治安熱點、出入複雜場所，及重要路段執行全面加強臨檢與攔檢。警方並於日前接獲情資，自由街一處透天民宅內有非法經營大型賭場，立即成立專案小組，經連日跟監蒐證完備後，向法院聲請搜索票，於昨(27)日夜間待時機成熟一舉攻入，當場逮捕松姓負責人及12名賭客

停車場內也不能亂停！他看演唱會慘吞紅單：上了一課

Alan Walker於26日、昨(27)日連續2天攜手多組藝人在桃園陽光劇場表演，吸引大批粉絲前往朝聖，卻有人因為在鄰近的大園區領航北路四段收費停車場內未依標誌停車，被中壢警分局舉發。收到紅單的民眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。