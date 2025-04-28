聽新聞
0:00 / 0:00
獨／高雄長庚醫院ATM成提領熱區 女車手趴趴走領百萬
許姓女子因無業，充當詐騙集團車手，4月間在高雄趴趴走，提領逾百萬元，其中選中鮮少有車手會去的高雄長庚兒童醫院ATM，分兩天領16筆約28萬餘元，19日凌晨許女和劉姓車手在左營超商鬼祟交談，被員警發現才落網，因涉案重大已遭收押。
根據了解，許姓女子（31歲）4月間從中部南下高雄市後，分別在鳥松、鳳山以及左營區設有提款機的地方提領被害人匯到帳戶內的款項，為掩人耳目，避免被警方查緝，許女選擇在凌晨時分或傍晚時分領錢。
特別的是，許女在鳥松區趴趴走時，選中位於高雄長庚兒童醫院內的ATM，分兩天提領16筆共約28萬餘元的款項，由於一次只能領2萬元，許女領錢時，無人發現異狀，順利得手後，第二次又再前往故技重施，兩天共提領16筆共約28萬餘元的款項；另鳳山區則選擇於超商提領4次約8萬元。
4月19日凌晨1時許，許女與同為車手的劉姓男子（34歲）在左營區某超商的ATM前交談，剛好新莊派出所巡邏員警經過，見許、劉二人交談後，許女操作ATM，領完錢隨即搭計程車離去，緊接著又換劉男操作，劉領錢時還拍照，員警認為可疑趨前盤查劉男。
警方當下查出劉男提領帳號被列為警示帳戶，是詐團車手，隨後聯繫許女下榻飯店，攔下欲搭計程車離去的許女，當場許女身上贓款32萬5千元，全案依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言