獨／高雄長庚醫院ATM成提領熱區 女車手趴趴走領百萬

許姓女子因無業，充當詐騙集團車手，4月間在高雄趴趴走，提領逾百萬元，其中選中鮮少有車手會去的高雄長庚兒童醫院ATM，分兩天領16筆約28萬餘元，19日凌晨許女和劉姓車手在左營超商鬼祟交談，被員警發現才落網，因涉案重大已遭收押。

根據了解，許姓女子（31歲）4月間從中部南下高雄市後，分別在鳥松、鳳山以及左營區設有提款機的地方提領被害人匯到帳戶內的款項，為掩人耳目，避免被警方查緝，許女選擇在凌晨時分或傍晚時分領錢。

特別的是，許女在鳥松區趴趴走時，選中位於高雄長庚兒童醫院內的ATM，分兩天提領16筆共約28萬餘元的款項，由於一次只能領2萬元，許女領錢時，無人發現異狀，順利得手後，第二次又再前往故技重施，兩天共提領16筆共約28萬餘元的款項；另鳳山區則選擇於超商提領4次約8萬元。

4月19日凌晨1時許，許女與同為車手的劉姓男子（34歲）在左營區某超商的ATM前交談，剛好新莊派出所巡邏員警經過，見許、劉二人交談後，許女操作ATM，領完錢隨即搭計程車離去，緊接著又換劉男操作，劉領錢時還拍照，員警認為可疑趨前盤查劉男。