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賭場藏身透天厝 龍潭警深夜攻堅逮人

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龍潭警分局本(4)月持續執行「雷霆除暴」專案，針對轄內治安熱點、出入複雜場所，及重要路段執行全面加強臨檢與攔檢。警方並於日前接獲情資，自由街一處透天民宅內有非法經營大型賭場，立即成立專案小組，經連日跟監蒐證完備後，向法院聲請搜索票，於昨(27)日夜間待時機成熟一舉攻入，當場逮捕松姓負責人及12名賭客，查扣賭資及抽頭金共10萬4000餘元，訊後依違反刑法賭博罪移送桃園地方檢察署偵辦，賭客則依社會秩序維護法進行裁處。

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自由街一處透天民宅內有非法經營大型賭場。圖：讀者提供

龍潭分局表示，該賭場於月初即於該處經營，民宅出入複雜、賭客進出頻繁，且周圍架設多支監視器。警方經多日埋伏、監控與現場蒐證，待時機成熟一舉破獲，當場逮捕松姓負責人及12名賭客，現場查扣抽頭金4000餘元、賭資10萬餘元、象棋麻將等賭具4副及監視器主機含鏡頭1組等證物，全案移送桃檢偵辦、並依社維法對賭客裁處。

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龍潭分局當場逮捕松姓負責人及12名賭客，現場查扣抽頭金4000餘元、賭資10萬餘元。圖：讀者提供

龍潭分局長鄭文銘說，常有因為賭博成瘾而導致傾家蕩產、家庭失和事情發生，賭場的存在讓社會治安帶來了嚴重的影響，警方將秉持一貫查緝賭博的決心，打擊犯罪掃蕩不法，亦持續執行雷霆除暴勤務，以杜絕社會治安毒瘤，淨化轄區治安，建構安和樂利的宜居城市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：賭場藏身透天厝 龍潭警深夜攻堅逮人

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桃園 賭場 透天厝

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