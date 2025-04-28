剎車失靈？砂石車下國3竹南匝道直衝 卡中央分隔島

肇事砂石車疑剎車失靈，失控直接穿越台1己線騎上中央分隔島，車身卡住動彈不得，影響台1己線東西向內側車道通行。圖／警方提供 疑煞車失靈！國3南下竹南匝道，今天上午10點左右發生一起砂石曳引車衝撞中央分隔島事故，中港海口派出所員警獲報立即到場，確認現場幸無人員傷亡，也未波及其他車輛，確切肇事原因仍待警方調查。

警方初步調查，由23歲鄭姓男子所駕駛的砂石曳引車，自桃園出發前往苗栗縣通霄鎮，行經國3南下竹南交流道時，原要右轉台1己線銜接西濱公路，但疑似剎車失靈，車輛失控直接穿越台1己線，騎上中央分隔島，車身卡住動彈不得，影響台1己線東西向內側車道通行。

鄭男駕駛幸未受傷，意識清楚，經員警施以酒精濃度檢測，結果顯示無酒精反應；幸肇事砂石車衝下匝道時，橫向的台1己線沒有其他車輛路過，事故才未升級。