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剎車失靈？砂石車下國3竹南匝道直衝 卡中央分隔島

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

肇事砂石車疑剎車失靈，失控直接穿越台1己線騎上中央分隔島，車身卡住動彈不得，影響台1己線東西向內側車道通行。圖／警方提供
肇事砂石車疑剎車失靈，失控直接穿越台1己線騎上中央分隔島，車身卡住動彈不得，影響台1己線東西向內側車道通行。圖／警方提供
疑煞車失靈！國3南下竹南匝道，今天上午10點左右發生一起砂石曳引車衝撞中央分隔島事故，中港海口派出所員警獲報立即到場，確認現場幸無人員傷亡，也未波及其他車輛，確切肇事原因仍待警方調查。

警方初步調查，由23歲鄭姓男子所駕駛的砂石曳引車，自桃園出發前往苗栗縣通霄鎮，行經國3南下竹南交流道時，原要右轉台1己線銜接西濱公路，但疑似剎車失靈，車輛失控直接穿越台1己線，騎上中央分隔島，車身卡住動彈不得，影響台1己線東西向內側車道通行。

鄭男駕駛幸未受傷，意識清楚，經員警施以酒精濃度檢測，結果顯示無酒精反應；幸肇事砂石車衝下匝道時，橫向的台1己線沒有其他車輛路過，事故才未升級。

警方表示，事故現場由警方迅速設置警示標誌並引導車流，詳細肇事原因將待後續調查釐清，呼籲駕駛人行車前應落實車輛安全檢查，特別是煞車系統的功能確認，以確保行車安全，共同維護道路交通順暢與用路人生命財產安全。

肇事砂石車衝下匝道時，橫向的台1己線沒有其他車輛路過，事故才未升級。圖／警方提供
肇事砂石車衝下匝道時，橫向的台1己線沒有其他車輛路過，事故才未升級。圖／警方提供

曳引車 砂石

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