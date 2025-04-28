約友士林夜市餐敘飲酒 夫妻爆口角報警通報家暴

劉姓男子昨夜與友相約士林夜市餐敘，期間有飲酒，又與蔡姓妻子起爭執，陳姓友人出言制止，劉、陳2人因此爆口角，引起路人報警處理，警方介入後制止2人，劉男謾罵妻子部分也依職權通報家庭暴力。

警方調查，30歲劉男與27歲蔡女是夫妻，昨夜與友到士林夜市逛街吃晚餐，期間有飲酒，夫妻又發生口角，劉男的國中同學31歲陳男出言制止，卻又引發劉男不滿，再於人來人往的夜市旁人行道上爆發推擠，路人目擊報警處理。

員警獲報到場強制隔開衝突雙方並控制2人，確認現場無打架情事後，針對劉男對蔡女口頭謾罵部分，依職權通報家庭暴力事件。