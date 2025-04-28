台中大甲鐵皮工廠大火2受困獲救 住商混合未裝住警器
台中市大甲區一棟鐵皮工廠昨天凌晨大火，2人受困在二樓鐵窗，消防隊員架梯以軍刀鋸破壞鐵窗救援，二人嗆傷獲救，消防隊員表示，這棟住商混合的鐵皮屋未裝住警器，提醒民眾住家裝住警器，睡夢中可提醒火警，及時逃生。
台中市消防局第5大隊幼獅分隊昨天凌晨一點多出勤，大甲區順帆路發生火警，現場是鐵皮工廠燃燒，到達現場發現有2人在二樓鐵窗待救，情勢急迫岌岌可危。
搶救人員到達現場迅速出水防護民眾，以人命救助為優先，立即架設雙節梯且以軍刀鋸破壞鐵窗進行救援脫困，幸好未造成人員嚴重傷亡。
此鐵皮建築物為住商混和未安裝住警器，幼獅消防分隊提醒，住警器如同睡夢中的鬧鐘，叫醒民眾及時避難；幼獅分隊長朱明昌表示，該分隊今年預計幫轄區弱勢和獨居老人裝住警器160顆，目前已裝5成。
他說明為什麼要安裝住宅用火災警報器，因為熟睡時感官中「聽覺」最靈敏，但嗅覺沒有反應，住警器可「24小時」全天守護。如有住警器安裝疑問，可撥打該分隊電話：04-26810819
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