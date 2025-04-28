台中大甲鐵皮工廠大火2受困獲救 住商混合未裝住警器

台中大甲區一棟鐵皮工廠昨天凌晨大火，2人受困獲救嗆傷，消防隊員在場搶救。圖／台中市消防局幼獅分隊提供 台中市大甲區一棟鐵皮工廠昨天凌晨大火，2人受困在二樓鐵窗，消防隊員架梯以軍刀鋸破壞鐵窗救援，二人嗆傷獲救，消防隊員表示，這棟住商混合的鐵皮屋未裝住警器，提醒民眾住家裝住警器，睡夢中可提醒火警，及時逃生。

台中市消防局第5大隊幼獅分隊昨天凌晨一點多出勤，大甲區順帆路發生火警，現場是鐵皮工廠燃燒，到達現場發現有2人在二樓鐵窗待救，情勢急迫岌岌可危。

搶救人員到達現場迅速出水防護民眾，以人命救助為優先，立即架設雙節梯且以軍刀鋸破壞鐵窗進行救援脫困，幸好未造成人員嚴重傷亡。

此鐵皮建築物為住商混和未安裝住警器，幼獅消防分隊提醒，住警器如同睡夢中的鬧鐘，叫醒民眾及時避難；幼獅分隊長朱明昌表示，該分隊今年預計幫轄區弱勢和獨居老人裝住警器160顆，目前已裝5成。