大火竄天！台61線七股段4車連環撞 2人噴飛命危1人輕傷送醫

台61線台南七股路段今中午11點多發生一起4車嚴重車禍，造成混凝車起火燃燒，從遠處就可看見濃煙，該起車禍造成2人當場無呼吸心跳，另有1人受傷，目前均由救護車送醫搶救中。圖／民眾提供 台61線南下約298公里處台南七股路段今中午11點多發生一起4車嚴重車禍，車輛甚至起火燃燒，從遠處就可看見濃煙，車禍當下恐因撞擊力道大，造成2人被噴飛車外，當場無呼吸心跳，另有1人受傷，目前均由救護車送醫搶救中。

南市消防局今早約11點半接獲報案，台61線南下七股路段發生一起嚴重車禍，疑似一輛小貨車與預拌混凝車發生車禍後，混凝車又撞擊到路邊2台工程車，造成混凝車起火燃燒，濃煙竄天，隨即派遣9車17人、含4輛救護車前往救援，消防員抵達現場趕緊布水線灌救，火勢約在中午12點半控制撲滅。