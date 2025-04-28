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大火竄天！台61線七股段4車連環撞 2人噴飛命危1人輕傷送醫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台61線台南七股路段今中午11點多發生一起4車嚴重車禍，造成混凝車起火燃燒，從遠處就可看見濃煙，該起車禍造成2人當場無呼吸心跳，另有1人受傷，目前均由救護車送醫搶救中。圖／民眾提供
台61線台南七股路段今中午11點多發生一起4車嚴重車禍，造成混凝車起火燃燒，從遠處就可看見濃煙，該起車禍造成2人當場無呼吸心跳，另有1人受傷，目前均由救護車送醫搶救中。圖／民眾提供
台61線南下約298公里處台南七股路段今中午11點多發生一起4車嚴重車禍，車輛甚至起火燃燒，從遠處就可看見濃煙，車禍當下恐因撞擊力道大，造成2人被噴飛車外，當場無呼吸心跳，另有1人受傷，目前均由救護車送醫搶救中。

南市消防局今早約11點半接獲報案，台61線南下七股路段發生一起嚴重車禍，疑似一輛小貨車與預拌混凝車發生車禍後，混凝車又撞擊到路邊2台工程車，造成混凝車起火燃燒，濃煙竄天，隨即派遣9車17人、含4輛救護車前往救援，消防員抵達現場趕緊布水線灌救，火勢約在中午12點半控制撲滅。

該起車禍事故造成2人當場失去呼吸心跳，其中一人疑因撞擊力道大，遭噴飛倒臥在地上，救護人員趕緊將2人分別送往佳里奇美、麻豆新樓醫院急救，另外1名輕傷患者則送往安南醫院治療，詳細車禍事故原因，有待警方進一步調查釐清。

台61線南下七股路段今中午發生一起嚴重車禍，疑似轎車與預拌混凝車發生車禍後，撞擊到路邊2台工程車。圖／民眾提供
台61線南下七股路段今中午發生一起嚴重車禍，疑似轎車與預拌混凝車發生車禍後，撞擊到路邊2台工程車。圖／民眾提供
台61線南下約298公里處台南七股路段今中午11點多發生一起4車嚴重車禍，該路段因車禍暫時封閉。圖／民眾提供
台61線南下約298公里處台南七股路段今中午11點多發生一起4車嚴重車禍，該路段因車禍暫時封閉。圖／民眾提供

救護車 車禍

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