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台中向上路聯結車肇事10人傷 盧秀燕：司機承認煞車器壞了
台中市沙鹿區向上路長下坡路段昨天發生聯結車疑煞車失靈，連撞22輛車重大事故。市長盧秀燕上午受訪時說，目前已有6人出院，尚有4人住院治療，這一段道路已經做了很多設施，車禍比前幾年已經有下降，不過市政府還不滿意，會繼續再加強。
盧秀燕說，司機有承認他的煞車器壞了。因為是貨車連結車煞車壞了，當然造成很嚴重的車禍，詳細的肇事原因還等警方進一步調查。
她說，這裡是一個下坡道，貨車如果沒有好好檢查他的車子，煞車壞了自然會造成這樣的車禍，而車子是很重要的機器，可能會自傷、傷人，所以車輛的保養一定要拜託。相關的設施會再檢討改善，並且提醒大家行經這個路段要特別的小心。
警方表示，25歲謝姓男子駕駛聯結車，昨天上午10時13分沿向上路6段南往北方向，駕駛下坡時發現煞車失去功能，初估沿途撞擊共10輛轎車、11輛機車、1輛腳踏車，造成多人受傷，均無生命危險。
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