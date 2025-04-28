影／無故遭敲車窗！車主靠「這物」錄下關鍵證據
有民眾在臉書社團「記憶八德」PO文指出，昨(27)日凌晨12時13分左右，開車行經八德區東勇北路、國道二號橋下附近時，遇到一輛機車，後座男子突然脫下安全帽敲擊其副駕駛座車窗。民眾透過行車記錄器錄下聲音與過程，提醒其他人經過該路段時提高警覺。
對於民眾反映的情況，桃園警察分局大樹派出所副所長陳健發表示，已主動聯繫被害人協助完成報案程序。由於案發地點並未設置監視器，幸好被害人的行車記錄器完整記錄下敲擊聲音，成為重要佐證，警方也積極調查其他相關線索。
目前警方已尋獲涉嫌機車，並將通知車主到案說明，以釐清事發經過與相關責任，後續將依法偵辦。警方呼籲民眾若遇可疑情事，應儘速報案並提供相關影像或錄音資料，以利警方及時介入處理，維護社會治安。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】無故遭敲車窗！車主靠「這物」錄下關鍵證據
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