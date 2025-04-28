快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

跨年舞台工人摔死 家屬跟蔣萬安討公道提紀念碑4訴求

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市府去年跨年晚會舞台搭建發生工人拉外‧阿利克從18米高處墜落，送醫後傷重不治。事發4個月，拉外家屬今在勞團陪同下，赴市府大樓前抗議。質疑市府將責任全推給包商，未主動介入協調，讓家屬感受到冷漠。拉外母親今抱著遺照現身抗議，一度哭到泣不成聲，令人動容。

今天是428國際工殤日，工作傷害受害人協會等勞團，今天赴北市府大樓前舉辦「台北跨年『爽』原民工殤『慘』」記者會。根據勞團統計，台灣去年共有超過5萬4千件職災案申請，其中300多位勞工不幸在工作崗位逝世。今天記者會一開始，勞團也先在市府大樓前，舉起手勢向著拉外‧阿利克高處墜落的地點，舉行悼念儀式，也祈求勞動者在職場勞動都能平安。

拉外‧阿利克哥哥高嘉澤說，拉外是他們家最小的孩子，儘管是勞工，但他更是一位逐夢歌手，不過卻在他36歲音樂夢剛露曙光，因去年的這一場跨年舞台意外，帶走了生命，尤其令家屬不滿的是，市府每年舉辦的數十萬人跨年晚會，舞台竟會是在無完善安全防護設備及監督下進行？

甚至令勞團與家屬質疑，去年跨年晚會發生職災意外後，為何市府只短短2天內就允許復工，市長蔣萬安也沒有在跨年晚會追悼工殤者，甚至面對這起勞安的後續賠償，市府不聞問，事發至今125天，這4個月來，家屬與承包商至今未達成共識，市府卻未主動介入協調，將責任推給包商。讓家屬感受的是缺乏同理心與冷漠。

家屬則提出四點要求，要求北市府與觀傳局、及承包商出面說明真相，勿推卸責任；還有市府要成立跨局處小組協調，正式家屬訴求；勞動局與原民會也應全面檢討原住民勞工的工作安全問題，制定保障原住民工安的專案計畫；並為拉外 ‧阿利克設立工殤紀念碑。

對於家屬的訴求，北市勞動局由職安科代表接下陳情書，表示相關職災都會依法處理，相關訴求也會帶回去研議。

北市觀傳局表示，跨年晚會的舞台工安事故，市府除第一時間啟動關懷機制，後續也積極調查依法究責。其中職災檢討報告調查結果，事故原因為雇主未使勞工確實使用背負式安全帶，勞檢處也已依職業安全衛生法開罰。事發後，觀傳局持續與家屬聯繫，並暫停給付廠商契約價金，以督促承包廠商積極辦理理賠事宜。

觀傳局說，去年事故發生當日，市長蔣萬安即指示局處啟動關懷機制 ，要求活動承商做好聯繫、協處、慰問等；除贈慰問金共15萬元，施工雇主亦於27日提供喪葬等緊急支應費用250萬元予家屬。為負責任處理後續事宜，已扣留廠商契約價金，並暫停後續款項給付。至於保險後續理賠，也會督促廠商積極與家屬洽談，會全力協助家屬依法申請，確保家屬權益。

北市府去年跨年晚會舞台搭建發生工人拉外‧阿利克從18米高處墜落，送醫後傷重不治。事發4個月，拉外家屬今在勞團陪同下，赴市府大樓前抗議。質疑市府將責任全推給包商，未主動介入協調，讓家屬感受到冷漠。記者林麗玉／攝影
北市府去年跨年晚會舞台搭建發生工人拉外‧阿利克從18米高處墜落，送醫後傷重不治。事發4個月，拉外家屬今在勞團陪同下，赴市府大樓前抗議。質疑市府將責任全推給包商，未主動介入協調，讓家屬感受到冷漠。記者林麗玉／攝影
北市府去年跨年晚會舞台搭建發生工人拉外‧阿利克從18米高處墜落，送醫後傷重不治。事發4個月，拉外家屬今在勞團陪同下，赴市府大樓前抗議。質疑市府將責任全推給包商，未主動介入協調，讓家屬感受到冷漠。記者林麗玉／攝影
北市府去年跨年晚會舞台搭建發生工人拉外‧阿利克從18米高處墜落，送醫後傷重不治。事發4個月，拉外家屬今在勞團陪同下，赴市府大樓前抗議。質疑市府將責任全推給包商，未主動介入協調，讓家屬感受到冷漠。記者林麗玉／攝影

勞團 北市府 蔣萬安 跨年晚會

延伸閱讀

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

「連阿扁都被出征」 蔣萬安轟：民進黨就是共諜黨

反綠共戰獨裁明上凱道 蔣萬安今對民眾喊：勇敢站出來

爆氣戰綠議員「變身超級賽亞人」蔣萬安：遇到不公不義

相關新聞

天雨路滑？台中中鹿客運興大旁失控 衝撞圍牆乘客虛驚

台中中鹿客運89路公車在今早9時許，行經南區台中路、興大路時，疑因天雨路滑，車輛失控後衝撞路旁圍牆，當時車內有3名乘客，...

不到2周又1死！國6橋聳雲天再傳墜橋 男墜落70米死亡

國道六號國姓交流道「橋聳雲天」曾獲選「公路八景之首」，本月18日該路段西行線傳出有人墜落身亡；事隔不到2周，該路段東行線...

影／無故遭敲車窗！車主靠「這物」錄下關鍵證據

有民眾在臉書社團「記憶八德」PO文指出，昨(27)日凌晨12時13分左右，開車行經八德區東勇北路、國道二號橋下附近時，遇到一輛機車，後座男子突然脫下安全帽敲擊其副駕駛座車窗。民眾透過行車記錄器錄下聲音

台中向上路聯結車肇事10人傷 盧秀燕：司機承認煞車器壞了

台中市沙鹿區向上路長下坡路段昨天發生聯結車疑煞車失靈，連撞22輛車重大事故。市長盧秀燕上午受訪時說，目前已有6人出院，尚...

台中清水獨居老翁7樓墜樓 送醫急救不治

台中市清水區今天發生墜樓意外，67歲獨居男子疑從大樓7樓墜落，掉在一樓車庫頂端，送醫急救不治，警方調查後排除他殺，已通知...

台中男疑躲賣場女廁偷拍 警查扣手機擴大追查

台中市警察局第六分局昨天獲報，疑有男子躲在西屯區某量販賣場女廁偷拍，員警到場將嫌疑人帶回，並查扣所持手機，擴大追查其他被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。