跨年舞台工人摔死 家屬跟蔣萬安討公道提紀念碑4訴求

北市府去年跨年晚會舞台搭建發生工人拉外‧阿利克從18米高處墜落，送醫後傷重不治。事發4個月，拉外家屬今在勞團陪同下，赴市府大樓前抗議。質疑市府將責任全推給包商，未主動介入協調，讓家屬感受到冷漠。拉外母親今抱著遺照現身抗議，一度哭到泣不成聲，令人動容。

今天是428國際工殤日，工作傷害受害人協會等勞團，今天赴北市府大樓前舉辦「台北跨年『爽』原民工殤『慘』」記者會。根據勞團統計，台灣去年共有超過5萬4千件職災案申請，其中300多位勞工不幸在工作崗位逝世。今天記者會一開始，勞團也先在市府大樓前，舉起手勢向著拉外‧阿利克高處墜落的地點，舉行悼念儀式，也祈求勞動者在職場勞動都能平安。

拉外‧阿利克哥哥高嘉澤說，拉外是他們家最小的孩子，儘管是勞工，但他更是一位逐夢歌手，不過卻在他36歲音樂夢剛露曙光，因去年的這一場跨年舞台意外，帶走了生命，尤其令家屬不滿的是，市府每年舉辦的數十萬人跨年晚會，舞台竟會是在無完善安全防護設備及監督下進行？

甚至令勞團與家屬質疑，去年跨年晚會發生職災意外後，為何市府只短短2天內就允許復工，市長蔣萬安也沒有在跨年晚會追悼工殤者，甚至面對這起勞安的後續賠償，市府不聞問，事發至今125天，這4個月來，家屬與承包商至今未達成共識，市府卻未主動介入協調，將責任推給包商。讓家屬感受的是缺乏同理心與冷漠。

家屬則提出四點要求，要求北市府與觀傳局、及承包商出面說明真相，勿推卸責任；還有市府要成立跨局處小組協調，正式家屬訴求；勞動局與原民會也應全面檢討原住民勞工的工作安全問題，制定保障原住民工安的專案計畫；並為拉外 ‧阿利克設立工殤紀念碑。

對於家屬的訴求，北市勞動局由職安科代表接下陳情書，表示相關職災都會依法處理，相關訴求也會帶回去研議。

北市觀傳局表示，跨年晚會的舞台工安事故，市府除第一時間啟動關懷機制，後續也積極調查依法究責。其中職災檢討報告調查結果，事故原因為雇主未使勞工確實使用背負式安全帶，勞檢處也已依職業安全衛生法開罰。事發後，觀傳局持續與家屬聯繫，並暫停給付廠商契約價金，以督促承包廠商積極辦理理賠事宜。

觀傳局說，去年事故發生當日，市長蔣萬安即指示局處啟動關懷機制 ，要求活動承商做好聯繫、協處、慰問等；除贈慰問金共15萬元，施工雇主亦於27日提供喪葬等緊急支應費用250萬元予家屬。為負責任處理後續事宜，已扣留廠商契約價金，並暫停後續款項給付。至於保險後續理賠，也會督促廠商積極與家屬洽談，會全力協助家屬依法申請，確保家屬權益。